El rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, visita el centro asociado de Cádiz

El rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, ha visitado el centro asociado de Cádiz para reafirmar el compromiso de la universidad con su función social, aunando excelencia académica e inclusión social. Durante su intervención, ha puesto en valor los importantes avances conseguidos en la modernización de la institución, en la metodología semipresencial que combina tecnologías disruptivas con la presencialidad en los centros asociados, fruto de la apuesta decidida por la innovación y la digitalización. Asimismo, ha destacado la proyección internacional de la UNED, la constante renovación de su oferta académica y el papel fundamental que desempeña en el desarrollo territorial de la provincia de Cádiz.

El rector ha recordado que la UNED de Cádiz fue creada por orden ministerial el 21 de febrero de 1973 y que su actividad académica comenzó gracias a un acuerdo entre la Diputación Provincial de Cádiz y la UNED, con el objetivo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, especialmente en zonas rurales. Para responder a las necesidades del territorio, el rector mostró su deseo de hablar con la presidenta de la Diputación y puso en valor el trabajo de la directora del Centro Asociado de Cádiz y de su equipo directivo.

Con más de medio siglo de historia, la UNED ha consolidado su presencia internacional, contando en la actualidad con 24 centros en el extranjero y estudiantes procedentes de más de 100 nacionalidades. En la actualidad, la UNED cuenta con una red de 67 centros asociados y más de 200 aulas, por las que han pasado más de 3 millones de estudiantes en 50 años.

Entre los hitos anunciados, se encuentran las nuevas titulaciones que responden a las demandas actuales del mercado laboral. Para el curso 2026-2027, se implantarán los Grados en Comunicación e Ingeniería en Inteligencia Artificial, éste último diseñado para proporcionar una formación de excelencia que prepare a los estudiantes para competir en mercados nacionales e internacionales. Sin duda la eclosión de la Inteligencia Artificial es una realidad a la que se debe responder capacitando a nuestros estudiantes, explicó el rector, quién además subrayó la potencia de la Escuela de Informática de la UNED y su integración con herramientas como la realidad virtual. También destacó las titulaciones que se encuentran en fase de elaboración como el Grado en Neurociencia y el Máster en Neutrónica Computacional, siendo estos ejemplos de este proceso de modernización e innovación de la institución.

Por último, el rector manifestó su énfasis a contribuir mediante la educación al progreso de la comunidad haciendo referencia a esos proyectos de modernización tecnológica y renovación académica que la UNED pone al servicio de la sociedad gaditana.