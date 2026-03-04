La UNED de Cádiz programa sus actividades para marzo y abril

El centro asociado de la UNED en Cádiz ha preparado una intensa programación de actividades para los meses de marzo y abril, con propuestas orientadas a la formación permanente, la orientación académica y profesional y la divulgación científica y cultural.

Entre las novedades, destaca la sexta y última convocatoria del proyecto formativo ‘Reto Rural Digital’, impulsado por la Fundación UNED. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la brecha digital en el medio rural y fortalecer la competitividad del tejido empresarial en pequeñas localidades. El programa incluye seis cursos gratuitos y 100% online, financiados con fondos europeos, sobre competencias digitales clave como la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad o la Relación Electrónica con las Administraciones Públicas. La convocatoria permanecerá abierta del 9 al 27 de marzo de 2026, con inscripción hasta el 9 de marzo (matrículas disponibles hasta el 12 de marzo).

Por otro lado, entre el 3 y el 18 de marzo, se está desarrollando el curso de extensión universitaria ‘Psicología del autocuidado’, con un importante éxito de participación. Este programa busca complementar la formación de grado y postgrado al profundizar en la salud mental de los profesionales de la psicología, centrándose en fomentar el autoconocimiento y autocontrol en la relación terapéutica, desarrollar conciencia corporal y límites a la empatía; y reducir el estrés laboral para una práctica más segura y de calidad. Las personas interesadas tienen la oportunidad de matricularse en el mismo de manera online en diferido.

Ya en el mes de abril, el Centro Asociado de la UNED en Cádiz organiza las V Jornadas de Historia Antigua, dedicadas en esta edición a explorar el impacto transformador de las nuevas tecnologías en el campo de la arqueología. En los últimos años, el avance de las herramientas de documentación tridimensional ha revolucionado la manera en que se registra, analiza e interpreta el patrimonio arqueológico. Las jornadas van dirigidas a toda la comunidad universitaria y personas interesadas en la temática.

Igualmente, del 16 al 23 de abril, también se oferta el curso ‘Enoturismo: el marco de Jerez’, una formación especializada que invita a descubrir el apasionante mundo de los vinos de Jerez a través del enoturismo, combinando conocimiento teórico con una metodología dinámica. A través de sesiones en formato online se explorará la cultura del vino de Jerez, su elaboración, tipología, técnica de cata y análisis sensorial, proporcionando herramientas prácticas para quienes deseen iniciarse en el enoturismo o simplemente profundizar en el conocimiento de uno de los patrimonios enológicos más singulares del planeta.

Por último, del 22 al 29 de abril está prevista la celebración de las II Jornadas de Orientación Profesional, cuyo objetivo es proporcionar estrategias reales y actualizadas para acceder al mercado laboral o iniciar un proyecto empresarial propio. Organiza las jornadas el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE), en colaboración con Andalucía Emprende.

La información completa de cada una de las actividades se puede consultar en la página web del centro.