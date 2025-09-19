La UNED abre sus puertas a los nuevos estudiantes con una jornada informativa

El próximo miércoles 24 de septiembre el Centro Asociado de la UNED en Cádiz organiza unas Jornadas de Puertas Abiertas e Informativas, a las 18.00 horas, en su sede de la plaza de San Antonio de Cádiz, organizadas por el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE).

Estas jornadas van dirigidas a todas aquellas personas que deseen información sobre aspectos generales de la universidad tales como su amplia oferta académica, su metodología de estudio y de tutorías, además de todos los servicios que ofrece.

También está prevista la celebración de cursos gratuitos dirigidos al nuevo alumnado los días 29 de septiembre y 1 de octubre, cuyos objetivos son dar a conocer aspectos tan fundamentales como preparar una asignatura en la UNED, el uso de plataformas y búsqueda de información, taller de técnicas de estudio y como utilizar la biblioteca del Centro Asociado. Estos cursos se llevarán a cabo una vez concluidas las jornadas de puertas abiertas, en horario de tarde.

El Centro Asociado de la UNED en Cádiz, mediante su oferta académica para el curso 2025-2026, se consolida como una opción para aquellas personas que deseen iniciar estudios universitarios o continuar su formación. La UNED es una universidad pública sin nota de corte ni límite de plazas. La metodología que combina la enseñanza online y semipresencial. Además, los tutores del Centro Asociado graban sus tutorías, de manera que el alumnado pueda organizar su aprendizaje según sus necesidades personales, laborales o familiares. Al mismo tiempo, el innovador planificador de matrícula ayuda al estudiantado a elegir las asignaturas más adecuadas según su disponibilidad real de tiempo, optimizando de esta manera su rendimiento académico.

Plazo de matrícula

El plazo de matrícula está abierto hasta el 22 de octubre para los 30 grados que se ofertan. Este año, como novedad, se incorporan dos nuevos dobles grados: Derecho y Trabajo Social y Ciencia Política y Sociología. Además, la oferta académica se complementa con los 21 grados combinados disponibles en la UNED. El proceso de matriculación es sencillo, intuitivito y totalmente online. El Centro Asociado cuenta además con el Centro de Orientación y empleo (COIE), que mediante cita previa atiende a la comunidad universitaria con acciones dirigidas a la elección y planificación de estudios y en el proceso de adaptación e integración académica.

Las diversas opciones y áreas de conocimiento que ofrece como universidad pública la UNED en Cádiz son, Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingenierías, a las que se suman los estudios de Cursos de

Acceso para mayores de 25 y 45 años (del 3 de julio al 22 de octubre) y los idiomas, inglés y francés (del 8 de septiembre al 22 de octubre).

Asimismo, el Centro Asociado de la UNED en Cádiz, tiene prevista el 22 de octubre, la conmemoración del IV Centenario de la defensa de Cádiz contra la flota anglo-holandesa (1625-2025), ofreciendo una oportunidad única para reflexionar sobre un acontecimiento de gran trascendencia histórica. La fallida invasión anglo-holandesa marcó un hito en la historia militar, política y social de la ciudad, dejando una profunda huella en la memoria colectiva de Cádiz y en la proyección internacional de España en el siglo XVII.

El acto se apertura con una conferencia inaugural a cargo del Catedrático Emérito de la Universidad CEU San Pablo, D. Manuel Bustos Rodríguez, tras la cual tendrá un lugar un espacio de dialogo abierto y multidisciplinar, en el que especialistas en historia (Francisco Glicerio Conde Mora) y arte (Mercedes Vega Pavón), analizarán el suceso desde diferentes perspectivas, a la vez que se fomenta la participación entre los asistentes tanto presenciales como online. Esta actividad es gratuita, previa inscripción hasta completar aforo.

Para más información, pinchar en el siguiente enlace: https://www.uned.es/universidad/centros/cadiz.html