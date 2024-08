UGT rebaja la plantilla del Ayuntamiento de Cádiz a 700 trabajadores

La plantilla del Ayuntamiento de Cádiz ronda el millar de trabajadores. 1.028, si se atiende a la totalidad de plazas contempladas, o 995, si se tienen en cuentan las modificaciones previstas. Pero esto no deja de ser una previsión, el escenario ideal. El sindicato UGT ha afirmado al respecto de la Relación de Puestos de Trabajo publicada el martes en el Boletín Oficial de la Provincia que la cifra final puede llevar a engaños.

"La realidad es bien distinta, ya que son poco más de 700 los que actualmente hay trabajando en activo; esto es, 700 que hacen el trabajo de 1.000, con una sobrecarga no valorada", denuncia el sindicato, que señala directamente como responsables de esta falta de alrededor de 300 empleados al secretario general del Ayuntamiento, así como a la Delegación de Personal, "que hacen una interpretación torticera para no cubrir las vacantes existentes, amparándose en la reducción del 8% de la temporalidad, que no existiría si la Delegación de Personal cumpliese los plazos de ejecución de las ofertas de empleo público". "¿Y el alcalde y la concejala de Personal? Pues parece que a verlas venir", lamentan desde UGT.

Cierre de Servicios Sociales

Al hilo de la situación laboral del Ayuntamiento gaditano, el sindicato ha anunciado que desde este 14 de agosto "se producirán cierres de dependencias de la Delegación de Asuntos Sociales hasta nuevo aviso". Cierres que fueron denunciados hace días por la oposición ante la extrañeza del propio alcalde, que recordaba que se producen todos los años por estas fechas.

"A falta de Asuntos Sociales, los ciudadanos y ciudadanas siempre podrán ir al Museo Litográfico o la Casa del Carnaval, que según la RPT siempre están abiertos", indican tirando de ironía desde UGT, que añade también a esos equipamientos municipales el recién reabierto Castillo de San Sebastián, "que ahora lo que está de moda es abrir muchas dependencias aunque no haya personal para cubrirlos". De hecho, avisan de que en próximas fechas ocurrirá algo similar con la Casa del Obispo.

En contra de la RPT

Ha aprovechado la ocasión el sindicato UGT para mostrar su rechazo a la Relación de Puestos de Trabajo aprobada el pasado viernes en el Pleno extraordinario gracias a la mayoría absoluta del PP. "La RPT podemos denominarla 'rPPt', ya que el PP vuelve a sacar el rodillo aprobando una RPT con el voto en contra del 100% de la representación sindical; es decir, es una RPT que nadie de la plantilla quiere, pero donde manda Bruno, no mandan marineros, que son los que reman en un barco a la deriva", concluyen.