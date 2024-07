Bruno García reconoce que el Ayuntamiento sufre un "déficit de plantilla municipal"

Cádiz/Bruno García no puede evitar y vuelve a mirar atrás a aquellos que se sentaron antes que el tanto en el sillon de la Alcaldía como en el que ocupan sus concejales en el Pleno del Ayuntamiento cada fin de mes. En esta ocasión, tras la celebración de la tradicional reunión de los viernes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz, Bruno García recordó que la casa sigue sufriendo ciertos "momentos puntuales de desajuste que vienen aún heredadas del gobierno anterior que dejó sin cubrir un total de 66 plazas vacantes".

Ante tal situación, "desde que hemos llegado estamos por la labor de revertir esta situación y lo haremos cubriendo las plazas de oferta de empleo público que no se tocaron entre los años 2019 y el año 2023", según sentención el primer edil gaditano.

De ahí que a Bruno García no le tembló la voz cuando habó de que San Juan de Dios sufre en la actualidad un "déficit en la plantilla municipal", por lo que están buscando soluciones para sacar adelante ofertas de empleo para personal estable.

Y, como muestra un botón, ya que recordó que la semana pasada fueron seis plazas de administrativos las que cubrieron repartidas entre distintas áreas municipales, a los que se suman los esfuerzos para lograr la estabilización de un total de 162 plazas dee interinos.

El Ayuntamiento está priorizando aquellas plazas que son más necesarias y de ahí que esta semana haya sacado un total de siete plazas de administrativos, de los que dos irán a parar a Asuntos Sociales, uno a Participación Ciudadana, uno en Atención al Ciudadano, uno en Gestión Tributaria, uno en Turismo y uno en Medio Ambiente

"Este es el camino que estamos recorriendo y así seguiremos", insisitó el alcalde, que hizo mención de aquellos partidos y sindicatos que hablan de colapso en Asuntos Sociales por la falta de personal, a lo que aclaró que precisamente para ese área se han aprobado esta semana dos plazas de administrativos, que no de asistentes sociales que es lo que realmente es más urgente y necesario para evitar posibles colapsos.

Una muestra de "cinismo importante"

Y fue ahí cuando el alcalde sacó a relucir que había leído o escuchado en algún sitio que existía cierto temor porque se iba a parar la lista de espera en agosto dentro de la delegación de Asuntos Sociales.

Sobre esta cuestión no negó el hecho de que en agosto no se recogen solicitudes aunque se seguirán atendiendo, "por supuesto", las urgencias.

Y ya aprovechó para criticar a aquellos que ahora hablan de colapso: "Resulta llamativo que lo hagan los que precisamente han generado ese colapso, que, por cierto, nunca va a ocurrir. Que sean los msimos me suena a cinismo importante". "Y si se llegara a colapsar, algo que, repito, no ocurrirá, sería por culpa del anterior gobierno. Siempre son los mismos seis los que critican y esto me llama poderosamente la atención. Estamos en la soclición", insistió Bruno García.