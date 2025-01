UGT insiste en no trabajar los domingos en el astillero de Cádiz aunque habla de tregua hasta finales de febrero

Cádiz/Hoy se ha mantenido un encuentro en el seno de UGT, mayoritario en la factoría de la capital, en el que se ha abordado la "problemática" de los descansos de los domingos y festivos, según indican desde el citado sindicato en una nota remitida a este periódico.

En ese escrito inciden en que, después de las votaciones realizadas en las empresas para el descanso de los domingos, esta votación salió mayoritariamente a favor de descansar los domingos.

Esto puede parecer contradictorio con todo lo dicho durante estos días en los que se hablaba de la resolución de un conflicto laboral e industrial que podría haber llevado a pique al astillero de la capital, pero la nota tiene una segunda parte en la que se da explicación de esta postura y se habla de una tregua con condiciones.

Así, dicen sin pensárselo más de una vez que, a la vez que plantean esta tregua han procedido a enviar por escrito una serie de reivindicaciones a Navantia para solventar el problema y para que esa tregua se convierta en una solución definitiva que asiente este mercado local que tanto empleo genera tanto para la capital como para la Bahía en general.

Así, entre las reivindicaciones destacan el deseo de mantener una reunión, con la participación de Navantia al máximo nivel, UGT, FICA y representación de los responsables de las empresas auxiliares.

Y vuelven a insistir en la necesidad de bloquear los tornos una vez se han cumplido las horas establecidas para evitar las jornadas sin fin y sin medida que ha llevado durante mucho tiempo a trabajar a muchos empleados de las empresas auxiliares hasta 24 horas al día e incluso los 7 días de la semana.

A todo eso añaden otro punto: "Organización de las empresas auxiliares, en los cuadrantes de descansos", cuyo objetivo gira en torno a la misma reivindicación que tenía como fondo el punto anterior.

Y, tal y como se indicaba en días pasados, le piden Navantia desde UGT y desde la industria auxiliar que se modifique el hábito de establecer salidas, entradas, maniobras, etcétera para los sábados, domingos y días festivos.

La reunión del lunes pasado

En esta nota remitida a los medios, UGT recuerda que este lunes pasado, 13 de enero, se llevó a cabo una reunión en la que ya Navantia expresaba su intención y su compromiso a que, en la medida de lo posible que solicitamos en el primer punto, "el domingo no sea un día habitual de trabajo".

A su vez, desde UGT expresan a las empresas auxiliares, la necesidad de establecer reuniones con los delegados para también organizar el trabajo en fines de semana y festivos, garantizando los descansos.

"Es por ello y dada la responsabilidad que siempre hemos demostrado l@s trabajador@s de las empresas auxiliares, teniendo constancia de que se están reuniendo las empresas con sus delegados y también reuniones en la organización de Navantia. Damos una tregua al conflicto durante el mes de febrero".

Gracias a esta tregua queda del todo garantizado que el Freedom of the Seas, de la flota de Royal Caribbean y que llegó al dique 4 de Navantia Cádiz no sufrirá ningún parón durante ninguno de los días de la semana, de manera que durante los días festivos o sábados y domingos que permanezca en Cádiz recibirá la atención que, hasta ahora ha venido siendo la habitual.

Eso sí, esta tregua se circunscribe sólo al mes de febrero, de manera que los días 3 y 27 de este segundo mes del año, "mantendremos reuniones de delegad@s para comprobar que se están cumpliendo los acuerdos y que se desarrollando una organización por parte de Navantia y las empresas auxiliares, para solucionar definitivamente este conflicto".

Desde UGT consideran que esta decisión y esta tregua dan fe y prueban "la responsabilidad de l@s trabajador@s de las empresas auxiliares, por la apuesta para en empleo en la Bahía de Cádiz".