UGT denuncia "más recortes y mala planificación" en los hospitales Puerta del Mar y San Carlos este verano

La sección sindical de UGT en los hospitales Puerta del Mar, en Cádiz, y San Carlos, en San fernando, alertan de una "mala planificación con más recortes" an ambos centros, de gerencia común, ante este verano que ya ha comenzado. Recuerda el sindicato que hace unos días tuvo lugar una reunión informativa entre la Gerencia de ambos centros y los sindicatos, entre ellos UGT, para abordar tres puntos claves: el complemento de productividad (CRP 2024), Plan de Vacaciones y Plan de Obras.

Los aspectos más alarmantes e inquietantes, según UGT, fueron el Plan de Vacaciones y el Plan de Obras: "La previsión de contrataciones estivales es aún más reducida que en años anteriores, la reunión transcurrió sin aportar datos claros, ni comparativas concretas al año anterior, solo con unos PowerPoints que aportaban muy poco a modo informativo, y con el hecho insólito de que una de las diapositivas presentada mostraba '0 facultativos' a contratar para este verano en el complejo hospitalario, lo que, para UGT, no hace más que confirmar la política sanitaria de recortes en los centros. Ya advertimos y denunciamos públicamente días atrás que la provincia de Cádiz ha perdido 403 contrataciones respecto al verano pasado, una cifra que evidencia una preocupante falta de compromiso del SAS con la bahía de Cádiz".

A ello, explica el sindicato, se suma "una situación bastante pintoresca: una semana después de dicha reunión, la Gerencia nos volvió a convocar para pedir la contratación de profesionales de medicina y enfermería por 'perfiles' o 'currículums' fuera del sistema de bolsa, alegando que “las bolsas están agotadas”. Desde UGT rechazamos de forma tajante esta fórmula, que consideramos muy injusta, y más cuando precisamente el SAS, de manera unilateral sin contar con la mesa sectorial, rompe el pacto de bolsa vigente para negociar otro nuevo. Las bolsas de todas las categorías están sin actualizar desde el corte de bolsa de 2023, siendo el propio SAS como organismo, el que tiene que velar por que la bolsa funcione correctamente. Por lo que desde UGT no vamos a avalar atajos que, bajo apariencia de urgencia, acaben fomentando nombramientos de eventuales que rompan los principios de igualdad, capacidad, merito y publicidad en el acceso al empleo público".

Sobre el Plan de Obras, recuerda UGT el cierre total del área quirúrgica del Hospital de San Carlos durante los tres meses estivales, que se ha justificado desde la dirección con el argumento de unas reformas: "Reformas, sí, pero presentadas tarde, explicadas peor y justificadas a duras penas con más powerpoints poco esclarecedores, especialmente cuando existe una oposición clara y generalizada por parte de profesionales, sindicatos y ciudadanía, por mucho que se quiera negar por la administración".

"A esto se suma -continúa- el cierre de varios controles y plantas en el Hospital Puerta del Mar, otra vez con la misma excusa: más obras. Pero desde UGT sostenemos que se trata de actuaciones menores, que no justifican en absoluto la paralización completa de la actividad quirúrgica de San Carlos. Son decisiones adoptadas sin consenso, sin planificación y, lo que es más grave, sin información previa".

En definitiva, dice el sindicato, "por mucho que duela, estamos ante recortes encubiertos, un cerramos por reformas", pero que suena más a un "cerramos por falta de personal, y eso no se tapa con cambios de ventanas o unas manos de pintura".

Para finalizar, respecto al complemento de productividad (CRP), se constató una "preocupante bajada generalizada de puntuaciones" en todas las unidades asistenciales, lo que implicará "una menor retribución" para los profesionales este año. UGT señala que lleva varios años denunciando que esta caída en las notas "no es casual en los hospitales de la Bahía, es una estrategia deliberada para pagar menos CRP a los profesionales, siendo la productividad del año 2024 más baja y acusada que en años precedentes, UGT rechaza esta situación por su falta de objetividad y transparencia, y todo, mientras las cargas de trabajo aumentan, los profesionales acumulan horas y se recortan derechos".

Desde UGT se exige "más transparencia, planificación y respeto a los profesionales, además queremos recordar que Puerta del Mar y San Carlos son hospitales públicos y deben gestionarse con criterios de servicio público, y con el conocimiento sobre administraciones publicas en donde el fin de la gestión sea lo mejor para los administrados , en este caso los ciudadanos y los profesionales (que son los que tienen que velar por la salud de los ciudadanos), y no como una 'empresa' que parece tener intereses ajenos a la salud, porque al final, como siempre, quienes pagan esta desidia no son los gestores, sino los ciudadanos y pacientes que esperan una operación que no llega, con listas de espera en situación de desborde en nuestros centros, por mencionar solo un ejemplo de mala gestión".

"Son los profesionales -concluye UGT- tanto de la salud como los de gestión y servicios, los que siguen sosteniendo con su esfuerzo lo que otros pretenden vaciar, pero cuando en un powerpoint de una comisión del centro aparece un “0 facultativos” a contratar para el plan de verano, lo que en realidad nos están proyectando es el número de ideas en gestión, en la planificación sanitaria y en el respeto para con los usuarios y profesionales , un redondo y sonoro, cero absoluto".