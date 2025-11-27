UGT convoca una protesta del personal de mantenimiento del hospital Puerta del Mar de Cádiz

La sección de UGT Puerta del Mar ha convocado hoy, jueves 27 de noviembre, una concentración del personal de mantenimiento en el Hospital Puerta del Mar. La situación actual del centro, afirma el sindicato, "evidencia la necesidad de movilizarse, los recortes impuestos por la administración andaluza en 2025 superan los 12 millones de euros en personal, mientras aumenta la externalización de servicios esenciales como se está evidenciando en el servicio de mantenimiento. Para UGT, este modelo supone una apuesta por lo privado que está deteriorando la calidad asistencial".

"La reducción de plantilla pública y el recurso cada vez mayor a empresas externas están generando deficiencias graves como cierres prolongados de salas y plantas, salideros de agua en servicios esenciales (quirófanos, paritorios, urgencias, plantas de hospitalización), problemas estructurales sin resolver y retrasos en reparaciones que afectan al funcionamiento del hospital y, en última instancia, a la atención que recibe la ciudadanía", explica UGT, que recuerda que el mantenimiento hospitalario "no es un lujo, sino una necesidad básica para garantizar seguridad, eficiencia y un servicio sanitario digno. Abandonar al personal técnico del SAS significa abandonar la calidad del sistema público".

Algunas de las reivindicaciones que han motivado esta concentración son el reconocimiento profesional y retributivo: paso al Grupo C1. "UGT, desde hace mucho, está reclamando y demandando la reclasificación de estos profesionales, que afecta a categorías de albañilería, acabados de construcción y madera y muebles, y que en muchas ocasiones dicho paso al grupo C1 ya ha sido reconocida a otras categorías. Es imprescindible corregir la injusticia histórica que sufre este colectivo y reconocer su formación, funciones y responsabilidad mediante su inclusión en el Grupo C1, lo que permitiría dignificar su labor y consolidar su estabilidad".

También reclama el sindicato estabilidad, convocatorias de empleo y cobertura de vacantes: "MUchas plazas de este personal en el Puerta del Mar se han amortizado cuando se producen jubilaciones, se requiere recuperar las plazas amortizadas, sustituir jubilaciones y bajas, y convocar nuevas plazas que permitan mantener un servicio operativo sin sobrecargas ni riesgos".

En cuanto al fin a la externalización y recuperación de la gestión pública, UGT denuncia el "proceso de privatización encubierta del mantenimiento. Los servicios deben ser realizados íntegramente por personal del SAS para garantizar control, calidad, eficacia y respeto al empleo público".

Finalmente, el sindicato habla de mejora de retribuciones, complementos y condiciones laborales: "Es necesario revisar el complemento de productividad, garantizar una asignación justa y mejorar los medios de trabajo, el reconocimiento de funciones y las especialidades técnicas".