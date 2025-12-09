La UCA celebra una subasta de arte a beneficio de Autismo Cádiz
Las piezas, a las que se accederá por un sistema virtual de pujas ciegas, se exponen en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales entre el 10 y el 18 de diciembre
La investigadora de la Universidad de Cádiz María Rosa Durán, reconocida con el Premio #MujerImparable Gaditana 2025
La Universidad de Cádiz inaugura este miércoles 10 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Grados (antigua capilla) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales la I Subasta de Arte en beneficio de la Asociación Autismo Cádiz.
El acto contará con la asistencia del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; del director general de Diversidad, Antonio Zayas; la presidenta de la Asociación Autismo Cádiz, Carmen López; el presidente de la Asociación La Máquina Creativa de Puerto Real, Jonathan Beas-Pérez de Tudela Infante; y Manuel Larrán representando a los artistas que han donado las obras.
Esta iniciativa solidaria ha sido impulsada desde el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, contará con 26 obras donadas por 22 artistas pertenecientes a la Asociación La Máquina Creativa de Puerto Real.
Las piezas estarán expuestas desde el 10 hasta el 18 de diciembre en el vestíbulo de la Facultad y se adjudicarán mediante un sistema virtual de pujas ciegas abierto a toda la ciudadanía, cuya recaudación irá íntegramente destinada a la Asociación de Autismo de Cádiz. El día 19, en un acto, se entregarán las obras a sus compradores.
