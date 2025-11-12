La investigadora de la Universidad de Cádiz María Rosa Durán, reconocida con el Premio #MujerImparable Gaditana 2025

La profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz e investigadora del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) María Rosa Durán ha sido distinguida con el Premio #MujerImparable Gaditana 2025, en el marco de la gala organizada por la asociación Red Profesional #MujeresImparables con motivo de su décimo aniversario.

El galardón, que reconoce el impacto social y profesional de mujeres referentes en la provincia de Cádiz, premia la trayectoria científica de Durán, centrada en la aplicación de modelos matemáticos al ámbito biomédico. Hay que recordar que su proyecto Recaída Cero: Matemáticas contra la Leucemia Infantil ha sido valorado como una iniciativa innovadora de gran proyección y utilidad clínica, orientada a predecir con mayor precisión las recaídas en leucemias pediátricas. De hecho, la científica es candidata por este trabajo a los Premios Top 100 Mujeres Líderes en España.

El acto de entrega del premio tuvo lugar en la tarde del martes en los Museos de la Atalaya (Jerez), en una gala que contó con la participación institucional de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; y la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la UCA, Carmen Camelo, integrantes del jurado que concedió el reconocimiento. La entrega del trofeo corrió a cargo de Marisa de Azcárate, presidenta del jurado y galardonada en la edición anterior.

Durante su intervención, María Rosa Durán ha expresado su gratitud al jurado y a la organización, y ha dedicado el premio a sus compañeras finalistas, Begoña Arana y Begoña de la Marta. “No somos tres candidatas, sino tres ganadoras”, ha indicado. También ha tenido palabras de reconocimiento para la presidenta de la red Mujeres Imparables, Lola Durán: “Hay tantas mujeres que nos aportan tanto, la alianza es imparable”.

La matemática ha querido recordar, asimismo, a las familias y profesionales que trabajan con los niños en los centros hospitalarios y, especialmente, “a los investigadores que postaron estar a mi lado pese a la situación laboral difícil”. En este punto, no ha dudado en reclamar una mayor inversión en ciencia para poder avanzar en el desarrollo de terapias que mejoren la vida de los niños.

El premio #MujerImparable Gaditana se enmarca en una gala que reunió a profesionales y entidades del ámbito del emprendimiento, la innovación y la inclusión social, y que también reconoció la labor de figuras vinculadas a la divulgación y promoción del talento femenino en la provincia.