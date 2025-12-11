La UCA muestra patentes para evitar cesáreas, digitalizar monedas antiguas o gamificar tareas cotidianas

La Universidad de Cádiz quiere acercar a la ciudadanía sus proyectos de investigación, "llevar a la gente lo que estamos haciendo desde aquí" como ha sintetizado el rector Casimiro Mantell, para divulgar la capacidad innovadora y de emprendimiento que la entidad atesora en su equipo. Con esta intención han presentado este jueves algunos de los proyectos que desarrollan sus investigadores en diferentes ámbitos gracias a programas como UCAInnova2025.

Severo Raúl Fernández ha hecho de maestro de ceremonias como director de relaciones con las empresas y transferencia en la sede del Olivillo para mostrar algunas de las iniciativas de IntraLabs Teams, encargados de analizar las tecnologías protegidas de la Universidad como patentes y softwares y acercarlas al tejido socioeconómico. El objetivo es crear riqueza y empleo cualificado en la provincia gracias al impulso del talento surgido de la propia universidad gaditana.

Entre estos proyectos se han presentado en sociedad tres de ellos, representativos de un trabajo mayor que se desarrolla en silencio en los departamentos universitarios con algunas de las empresas de la zona y que aspiran a convertirse "en soluciones reales para la sociedad".

Evitar cesáreas innecesarias

Uno de los prototipos presentados consiste en un dispositivo microinvasivo para la monitorización del bienestar fetal intraparto. Presentado por José María Palacios y Juan José García, el proyecto pretende dotar a los equipos médicos de una herramienta que evite la alta tasa de cesáreas que resultan innecesarias. Según los datos facilitados, de los 390.000 partos de media, unos 100.000 terminan en cesárea, de los que el 25% son urgentes. Sin embargo, el 64% de ellas serían evitables con un registro más fiable del sufrimiento fetal.

El registro cardiotopográfico que se suele utilizar para monitorizar al feto arroja unos datos anómalos, según el estudio liderado por Juan Jesús Fernández Alba, del hospital universitario de Puerto Real. De ahí que unido al departamento de Química analítica de la UCA y la empresa ubriqueña Ubrisecurity estén desarrollando un dispositivo que mejore la información del equipo médico para evitar esas cesáreas urgentes. Este dispositivo poco invasivo se coloca en el cuero cabelludo del feto en las capas superficiales de la piel con biosensores que monitorizan el lactato.

El proceso permite vigilar durante todo el proceso del parto los niveles de sufrimiento fetal gracias a los datos transferidos por bluetooth y conocer con mayor exactitud los niveles de sufrimiento fetal. Actualmente se trabaja en reducir aún más los costes del dispositivo (el prototipo actual costaría unos 5,2 euros por parto, mucho más rentable que procedimientos más invasivos o que realizar la propia cesárea), reducir su tamaño y avanzar a la experimentación real en adultos.

Una carrera motivacional para mejorar los resultados

Mercedes Ruiz ha presentado GoRace, un software que gamifica las tareas diarias para mejorar la motivación de los equipos. Con esta aplicación, el equipo de ingeniería informática pretende inspirar a los miembros de una organización a superar sus límites y luchar contra la procrastinación a través del pensamiento de los juegos.

Utilizando los elementos y mecánicas para el diseño de videojuegos se pretende multiplicar la dedicación del tiempo voluntario a tareas que pueden resultar monótonas o poco motivadoras. La historia narrativa se enmarca en una carrera de la antigua Grecia a través de la cual se gamifica la actividad diaria que se busca dinamizar y que tiene una amplia potencialidad en diferentes contextos.

El software permite integrar esta herramienta con la utilizada por los equipos de trabajo normalmente para la planificación de tareas. De este modo se monitoriza la actividad en la plataforma para lograr el avance y la consecución de recompensas, además de permitir la colaboración con otros participantes o, incluso, atacar o retar a otros compañeros.

Ruiz ejemplifica los logros obtenidos en la motivación del alumnado en un contexto educacional gracias a esta plataforma, donde han logrado estadísticamente mejores resultados con mediciones objetivas. Lo han probado en espacios de educación secundaria, universitaria y en academias de idiomas. También, explica, tiene cabida en un contexto que impulse la salud y hábitos de vida saludables o en diferentes ámbitos profesionales con equipos de trabajo.

Otros aspectos de la vida diaria que pueden acoger con interés esta plataforma son las entidades que buscan impulsar la responsabilidad de la ciudadanía como en el reciclaje o en el uso de energías limpias, con competiciones de barrios más sostenibles por tener un mayor porcentaje de hábitos cívicos y la posibilidad de premiarlos.

Un dispositivo para archivar monedas antiguas

José Dodero expuso la investigación conjunta de los departamentos de arqueología y robótica para desarrollar un equipo portátil para la digitalización de monedas antiguas dirigido al estudio arqueológico, museos especializados, casas de subastas o coleccionistas particulares con gran cantidad de monedas.

El investigador ha mencionado que hay otros equipos en el mercado que realizan estas tareas pero de modo disperso. Este prototipo transportable incluye un software para archivar todos los datos obtenidos, fotografiar con precisión y autoreverso las monedas para reducir su manipulación, digitalizar todas las características en las bases de datos, de modo que se facilita la conservación y difusión del patrimonio numismático.

El prototipo para la digitalización de monedas antiguas / Jesús Marín

El catálogo de IntraLabs Teams incluye en la presente edición otros proyectos como los biomarcadores para predecir la aterosclerosis severa, la terapia celular modular contra el cáncer, un helado saludable con oruja de uva para personas con diabetes, un método genético para determinar el sexo de los peces, fachadas inteligentes con aislamiento y energía solar, la producción eficiente de partículas, un acelerador de inteligencia artificial (Redibagg), un método para aprender a programar (EsCode Room) o un asistente inteligente para programadores (Navi Assistant).