La UCA incorpora dos nuevas titulaciones conjuntas en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3

La Universidad de Cádiz, como institución integrante del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), refuerza su presencia en la oferta académica del consorcio con nuevas titulaciones interuniversitarias para el curso 2025/2026. El ceiA3, conformado por las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, suma un total de 241 titulaciones en su catálogo formativo, tras incorporar 19 nuevos programas: 9 grados, 5 másteres y 5 doctorados.

En el caso de la Universidad de Cádiz, destaca especialmente su participación en dos nuevos másteres interuniversitarios: el Máster Universitario en Derecho Digital, impartido conjuntamente por las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga, que aborda los retos jurídicos derivados de la transformación digital, con aplicación directa al sector agroalimentario; y el Máster Universitario en Logística y Gestión de Operaciones, desarrollado en colaboración con las universidades de Córdoba, UNIA, Sevilla y Almería, que responde a la creciente importancia de la logística y el transporte como elementos clave en la cadena de suministro agroalimentaria y en el impulso de la competitividad del sector.

Ambas titulaciones se alinean con las áreas estratégicas prioritarias del ceiA3 —digitalización, bioeconomía y desarrollo rural— y refuerzan el papel de la Universidad de Cádiz como referente académico e investigador en la formación avanzada del ámbito agroalimentario. La UCA reafirma así su compromiso con la formación interdisciplinar y la transferencia de conocimiento, contribuyendo activamente a la modernización y sostenibilidad del sector agroalimentario andaluz y al fortalecimiento de la colaboración universitaria a nivel regional y nacional.

Con esta actualización, el Campus ceiA3 consolida su posición como una de las mayores redes universitarias de especialización agroalimentaria de España, ofreciendo una oferta integral que abarca 95 grados, 113 másteres y 33 programas de doctorado entre las cinco universidades participantes.