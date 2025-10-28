Filosofía y Letras acoge las II Jornadas Internacionales GEOFISIC-ARQ 2025 sobre geofísica aplicada a la arqueología

La Universidad de Cádiz acoge este martes y miércoles la segunda edición de las Jornadas Internacionales GEOFISIC-ARQ, centradas en la implementación integral de los métodos geofísicos en la historia y la arqueología. Las jornadas han sido presentadas en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras por la doctora Isabel Rondán, investigadora del Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO)y coordinadora del encuentro; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Antonio Serrano Cueto; y el vicerrector de Títulos y Calidad, Manuel Arcila.

En su intervención, Serrano Cueto ha dado la bienvenida al público asistente, tanto de manera presencial como telemática, y ha subrayado la importancia de esta cita científica para la actualización de conocimientos sobre el marco normativo de la investigación arqueológica. Por su parte, Arcila ha destacado el papel clave de las técnicas no invasivas en la conservación del patrimonio y en la construcción del conocimiento científico: “son esenciales para mantener en pie la memoria de nuestra sociedad”, ha afirmado.

Tras un repaso por lo que supusieron las primeras jornadas de GEOSISIC-ARQ, el programa del congreso se ha abierto con la ponencia De las técnicas geofísicas al análisis histórico de la urbanística antigua, a cargo de Lázaro G. Lagóstena, Isabel M. Rondán y Manuel Ruiz Barroso, todos ellos investigadores de la Universidad de Cádiz adscritos a IVAGRO. La presentación ha analizado cómo los estudios geofísicos, cuando se articulan con planteamientos históricos sólidos, permiten profundizar en el desarrollo urbano de asentamientos antiguos, tanto públicos como privados, superando las limitaciones tradicionales de la excavación.

A partir de casos de estudio como Flavia Sabora, Hasta Regia, Belorado, Arva o Noheda, los autores han reflexionado sobre los riesgos de una aplicación meramente técnica de estas metodologías y han reivindicado la necesidad de objetivos claros de conocimiento histórico, así como de marcos metodológicos comunes que validen los resultados. Esta intervención inaugural ha servido de hilo conductor para los debates del resto de sesiones, centradas en combinar el potencial visual de las tecnologías con la necesaria interpretación arqueológica y diacrónica de los registros.

Geofísica, patrimonio y futuro académico

Las jornadas GEOFISIC-ARQ 2025 se estructuran en tres bloques temáticos con una veintena de comunicaciones que abordan cuestiones como la aplicación y desarrollo metodológico de las técnicas no invasivas en casos patrimoniales concretos, los desafíos normativos para su integración en la gestión arqueológica, y las carencias formativas actuales en los grados y posgrados en Humanidades.

Entre las sesiones destacan ponencias dedicadas al uso del georradar y la magnetometría en yacimientos como Mellaria (Fuente Obejuna, Córdoba) o La Campa Torres (Gijón, Asturias), experiencias de combinación de geofísica y arqueología digital 3D, estudios en necrópolis íberas como la de La Bobadilla (Jaén) o ciudades romanas como Acinipo (Ronda) y Ocuri (Ubrique), así como aplicaciones en espacios intermareales y patrimonio subacuático.

Además, se expondrán propuestas pioneras relacionadas con la detección de fosas de víctimas del franquismo, el estudio de búnkeres de la Guerra Civil en zonas urbanas o el uso de vehículos autónomos en entornos marinos para prospecciones de alta precisión.

Las jornadas suponen un foro de intercambio entre profesionales del ámbito académico, técnicos de la administración, investigadores independientes y estudiantes. Su objetivo común es avanzar hacia una adopción más sistemática y transversal de la geofísica en la arqueología, integrándola tanto en los protocolos de gestión del patrimonio como en la formación universitaria. En este sentido, se ha señalado como un reto pendiente la escasa presencia de estas metodologías en los planes de estudio de Historia y Arqueología, lo que dificulta la adquisición de competencias compartidas entre profesionales de distintas disciplinas.