La UCA impulsa las redes locales del proyecto Resina en la Sierra de Grazalema para visibilizar buenas prácticas comunitarias

La Universidad de Cádiz participa activamente en el proyecto interuniversitario Raíces de resiliencia: Saberes Rurales para un Futuro Sostenible (RESINA), que impulsa el desarrollo sostenible en la Sierra de Grazalema. Esta iniciativa, desarrollada junto a la Universitat Jaume I y la Universidad Pública de Navarra, identifica y pone en valor buenas prácticas y cuidados comunitarios en los municipios de Benaocaz, Grazalema y Zahara de la Sierra, además de otros seis municipios españoles.

El proyecto ha comenzado esta semana su despliegue territorial en la Sierra de Cádiz, donde, pese a las condiciones meteorológicas adversas que han afectado recientemente a la zona, se han constituido y activado tres redes locales de trabajo en cada uno de los municipios participantes.

En estos primeros encuentros ha participado población local, así como profesionales de distintos ámbitos -comunicación, investigación, agroganadería o administraciones locales, entre otros- con el objetivo de identificar y valorar prácticas sostenibles que ya se desarrollan en estos contextos rurales. Desde la Universidad de Cádiz, participan en este proyecto Antonio Javier González Rueda (INDESS), Manuel Arcila (Departamento de Historia, Geografía y Filosofía) y Gema Rodríguez Guerrero (Departamento de Marketing y Comunicación).

En Benaocaz, la red local ha detectado iniciativas relevantes vinculadas a la ganadería -como el relevo generacional, la recuperación de mercados tradicionales y la posible reactivación de mataderos de proximidad-, así como experiencias relacionadas con la gastronomía multicultural y la cultura como herramienta de cohesión social.

En Grazalema, se ha puesto de relieve la intensa actividad comunitaria y asociativa que sostiene la vida local, junto con la importancia de la identidad cultural y de los espacios de relación cotidiana. Asimismo, se han compartido reflexiones sobre la gestión del turismo y su impacto en el municipio, señalando la necesidad de alcanzar equilibrios que permitan compatibilizar la actividad económica con la calidad de vida de la población residente.

Por su parte, en Zahara de la Sierra, la red local ha identificado un ecosistema diverso de prácticas orientadas a la sostenibilidad y la economía circular. Entre ellas destacan la gestión pública de residuos puerta a puerta y el aprovechamiento de biomasa y agua en el sector oleícola. También se han señalado iniciativas destinadas a fijar población y atraer talento, como proyectos de coliving y coworking, además de una apuesta por la transición energética y la movilidad sostenible en el casco histórico. La red ha subrayado igualmente la relevancia de la cohesión social y de la identidad local, visible en la recuperación de tradiciones comunitarias, el dinamismo cultural y la puesta en valor del patrimonio como motor de empleo público y local.

La Universidad de Cádiz, que dirige el proyecto junto a la Universitat Jaume I y la Universidad Pública de Navarra, y el equipo técnico Serranías Vivas han agradecido la colaboración y disponibilidad de las personas participantes en este proceso colectivo. La implicación de las comunidades locales constituye un elemento central del enfoque metodológico del proyecto.

RESINA, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como finalidad documentar prácticas basadas en la cooperación vecinal, la agroecología, la economía social, el cuidado mutuo y la gestión comunal de los recursos, que han permitido a las comunidades rurales sostenerse en contextos adversos.

El proyecto trabaja en nueve municipios piloto de ruralidad extrema en las provincias de Cádiz y Castellón y en la Comunidad Foral de Navarra. Además de las tres localidades gaditanas, participan Viver, La Jana y La Mata (Castellón), así como Aoiz, Auñamendi (Aribe) y Roncal-Salazar (Erronkarri) en el Pirineo Navarro. La metodología adoptada se basa en la Investigación-Acción Participativa (IAP) y la Ciencia Ciudadana, implicando desde el inicio a comunidades motoras y grupos impulsores locales en el diseño y desarrollo del proceso.