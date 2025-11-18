La UCA impulsa una alianza estratégica por el emprendimiento en una nueva edición de Cádiz.Red

La Universidad de Cádiz, a través de UCAEmprende, ha celebrado el evento Cádiz.Red: Impulsando futuro, que ha alcanzado su tercera edición como punto de encuentro del ecosistema emprendedor e innovador de la provincia. La actividad, integrada en la Semana Global del Emprendimiento UCA 2025, se ha desarrollado este martes 18 de noviembre en los Antiguos Depósitos de Tabaco, en un entorno concebido para fomentar la conexión, el aprendizaje práctico y la generación de nuevas oportunidades.

El acto de bienvenida ha contado con la participación del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; el alcalde de Cádiz, Bruno García; la teniente de alcalde de Desarrollo Económico y vicepresidenta del IFEF, Beatriz Gandullo; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Andrés Clavijo.

Durante su intervención, el rector de la UCA, Casimiro Mantell, ha destacado el valor del espacio que ha acogido la jornada, señalando que “estamos prácticamente ante un preestreno, y creo que es un preestreno por todo lo alto, porque hablar de emprendimiento en este entorno y en una ciudad que requiere y necesita de ideas emprendedoras es algo realmente especial”. Ha agradecido al Ayuntamiento la cesión del enclave, afirmando que “el espacio ha quedado espectacular”.

El rector ha subrayado igualmente el apoyo institucional necesario para impulsar estas iniciativas: “Tengo que agradecer especialmente a la Diputación su financiación, porque se necesitan recursos para poder llevar a cabo actuaciones como esta. Su apoyo nos permite mantener diversas actividades de emprendimiento a lo largo del año”. Mantell ha insistido en la importancia de trabajar en red: “Es fundamental la necesidad de integrar esfuerzos. El reto del emprendimiento no puede asumirlo la universidad sola. Para que una idea llegue a hacerse empresa es imprescindible la implicación de la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, Zona Franca y el tejido empresarial”.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha puesto de relieve “la apuesta de este equipo de Gobierno por la vivienda y el empleo, dos aspectos fundamentales para frenar el descenso de población que estamos sufriendo, y que estamos abordando de manera directa”. Ha añadido además “la oportunidad que nos brinda la UCA y Cádiz.Red para crear alianzas y coordinar el trabajo entre administraciones con un objetivo común: fomentar el emprendimiento”.

Recursos para emprender, formarse y acceder al mercado laboral

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y vicepresidenta del IFEF, Beatriz Gandullo, ha agradecido la celebración de esta cita en Cádiz, “que refrenda nuestro compromiso con el emprendimiento, algo a lo que estamos obligados como administración pública”. Ha puesto en valor las acciones impulsadas desde el IFEF, “que ofrece recursos tanto para quienes quieren emprender como para quienes buscan formarse o acceder al mercado laboral”.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, José Andrés Santos, ha reconocido el papel fundamental del evento y del ecosistema emprendedor gaditano, señalando que “veo algunas caras conocidas, también a mucha gente que no conozco y eso es lo que más me gusta”. Además, ha agradecido a la UCA, al Ayuntamiento y a la Diputación “por impulsar un espacio espectacular que gana la ciudad y por tener claro que el apoyo al emprendimiento y al tejido industrial es esencial”.

Clavijo ha compartido una reflexión inspiradora dirigida especialmente a los jóvenes: “La sociedad sigue viendo el emprendimiento como algo difícil o imposible, pero emprender es posible. No os dejéis llevar por los anticuerpos del entorno: guiaos por quienes ya están emprendiendo, por UCA Emprende, por las asociaciones empresariales. No emprendáis en soledad. Dad el paso, porque solo cuando se da el paso —como Indiana Jones en su última cruzada— se descubre el camino”. También ha recordado su vínculo con la universidad y la evolución del ecosistema emprendedor: “Cuando estudiaba, nadie se planteaba emprender; hoy estamos años luz de aquella situación y contamos con un tejido y un apoyo institucional sin precedentes”.

Un completo programa sobre innovación y tendencias de negocio

La jornada ha ofrecido un completo programa sobre innovación y tendencias de negocio. Jorge Galindo y Raúl Raja han inaugurado las ponencias con la trayectoria de 47 Degrees y su propuesta Predictable Machines y su viaje emprendedor. Posteriormente, Clara de Nadal Trias ha analizado las megatendencias tecnológicas y de consumo, entre las que se encuentran la IA o el turismo regenerativo, entre otras, con potencial para impulsar nuevas oportunidades en la provincia.

Tras una pausa para café y networking guiado por el equipo de UCAEmprende, Ana Ortega ha presentado el programa de intraemprendimiento ONCE Innova, centrado en estimular la innovación desde dentro de las organizaciones. Más tarde, Agustín Baeza ha expuesto estrategias para escalar empresas de manera eficiente y sostenible. En esta línea, según ha explicado, tienen mayor posibilidad de éxito en el intento de ser escalables las empresas que tienen entre sus rasgos el estar internacionalizadas, ser innovadoras, además de jóvenes y pujantes; a lo que se une el hecho de estar en un ecosistema y en un entorno local propicio, donde eventos como Cádiz.Red son importantes.

La jornada ha concluido con una mesa redonda con los emprendedores locales Virginia Gómez, Begoña Arana, Nacho de Corral y Daniel Fernández, quienes han compartido experiencias y aprendizajes. La clausura ha estado a cargo de la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad, Carmen Camelo, seguida de un espacio final de networking. Camelo ha manifestado que “cuando nos juntamos aparecen cosas buenas. Desde la Universidad de Cádiz, desde UCAEmprende, creemos en el ecosistema emprendedor de la provincia de Cádiz. Sólo puedo dar las gracias a UCAEmprende, a Diputación, a los ponentes, a quienes forman parte del ecosistema emprendedor de la provincia, y, por supuesto, a los emprendedores”.

El proyecto Cádiz.Red cuenta con financiación del 100 % del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, a través del programa Plan Dipuinnova+, reforzando su compromiso con el desarrollo del talento emprendedor y la dinamización del tejido empresarial gaditano.