La UCA y la Diputación convocan la V edición de los Premios AURA a la excelencia investigadora en turismo sostenible

La Universidad de Cádiz, a través del Vicerrectorado de Títulos y Calidad y en colaboración con el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, ha lanzado la convocatoria de la quinta edición de los Premios AURA de excelencia investigadora en turismo, bajo el lema Cádiz, Destino Sostenible.

Este programa de premios tiene como principal objetivo impulsar la investigación científica en turismo con un enfoque sostenible, innovador y comprometido con la realidad territorial de la provincia de Cádiz. La convocatoria contempla tres modalidades de participación: Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y tesis doctorales. En todas ellas, los proyectos deberán haber sido defendidos con una calificación de sobresaliente, centrarse en la actividad turística en la provincia de Cádiz y no haber sido presentados en ediciones anteriores.

De forma específica, los trabajos deberán poner el foco en tipologías turísticas como el turismo azul, cultural, verde, accesible o inteligente, líneas prioritarias de desarrollo identificadas por las instituciones convocantes.

Los premios tienen una dotación económica de 1.000 euros (TFG), 1.500 euros (TFM) y 2.000 euros (tesis doctoral), aportados por el Patronato Provincial de Turismo. El jurado podrá otorgar, además, un accésit por modalidad si considera que concurren méritos suficientes.

Turismo azul y verde de calidad: una apuesta compartida

La iniciativa Cádiz, Destino Sostenible nació hace cuatro años con vocación de permanencia y con la intención de reforzar el vínculo entre universidad, territorio y tejido productivo. Desde entonces, ha reconocido estudios que abordan retos como la sostenibilidad del litoral, la digitalización del destino, la valorización del patrimonio o la diversificación de la oferta turística más allá de la estacionalidad.

El comité evaluador estará formado por especialistas del sector y representantes del Patronato Provincial de Turismo, la Universidad de Cádiz y el ámbito profesional turístico. El jurado tendrá en cuenta factores como el impacto para la provincia y alineación con las líneas prioritarias de gestión turística, el grado de innovación y aplicabilidad, la calidad de la investigación desarrollada y la redacción y presentación formal del trabajo.

En el caso de las tesis doctorales, por ejemplo, se valorará especialmente el grado de innovación y el impacto territorial, mientras que en los TFG se tendrá más en cuenta la capacidad de redacción y la alineación temática con las líneas estratégicas.

Participación: requisitos y calendario

Las personas interesadas deberán cumplimentar un formulario en línea (https://forms.gle/hZoFTFd78Q5bxfPq7) y remitir la documentación requerida a través del correo electrónico titulos.calidad@uca.es, en formato PDF, hasta el 23 de octubre antes de las 23:59 horas.

Cada modalidad exige la entrega del trabajo completo y un resumen sin datos identificativos, junto con la documentación académica acreditativa, copia del DNI, breve currículum del autor/a y datos del tutor o director/a. Las bases detalladas y los documentos requeridos pueden consultarse en la web institucional de la UCA o solicitarse directamente al Vicerrectorado convocante.

El fallo del jurado se publicará antes del 10 de noviembre, y posteriormente se celebrará un acto público para la presentación de los trabajos galardonados, que contará con la presencia de representantes institucionales y del sector turístico de la provincia.

Desde el Vicerrectorado de Títulos y Calidad y el Patronato Provincial de Turismo se anima a todo el estudiantado de grado, máster y doctorado que haya abordado la actividad turística de la provincia en sus investigaciones a participar en esta nueva edición de los premios AURA.