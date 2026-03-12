La UCA celebrará el II Congreso Internacional Lúdica sobre el papel del juego en la cultura, la educación y la sociedad

La Universidad de Cádiz acogerá los días 15 y 16 de abril el II Congreso Internacional Lúdica: Perspectivas globales del juego en la cultura, la educación y la sociedad, un encuentro académico que se desarrollará en modalidad online y que dará continuidad a la primera edición celebrada el pasado año. El congreso está liderado por la profesora Marina Camino Carrasco, del Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz, en colaboración con la profesora Laura Jiménez Ríos, de la Universidad de Granada; la profesora Inmaculada Martín Espinosa, de la Universidad de Cádiz; y el profesor Lorenzo Lage Estrugo, de la Universidad de Sevilla.

Tras el éxito de la primera edición, que reunió a más de 146 participantes procedentes de 16 nacionalidades y supuso un hito en la reflexión multidisciplinar sobre el impacto del juego en diferentes dimensiones de la sociedad, esta segunda convocatoria aspira a consolidarse como un espacio internacional de encuentro, diálogo y proyección investigadora.

Partiendo del convencimiento de que el juego trasciende su dimensión recreativa, el congreso se configura como un foro en el que investigadores e investigadoras de diversas áreas del conocimiento analizarán su papel como herramienta transformadora en ámbitos tan variados como la educación, la salud, la tecnología, la historia, la arqueología, el arte y la inclusión social.

El II Congreso Internacional Lúdica está organizado por el Departamento de Didáctica y el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz, junto a Egregius Congresos y la editorial Qántara, donde se publicarán los resultados del encuentro. Asimismo, cuenta con la colaboración de las editoriales Egregius Ediciones y Dykinson, que también acogerán la publicación de los trabajos derivados del congreso.

La iniciativa dispone además del respaldo del grupo Desarrollo Profesional del Docente (HUM462), el grupo Género e Historia (HUM306), el grupo NeuroPGA de la Universidad de Lleida, el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Puerto Real, el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cádiz, el grupo de Estudios de Historia Actual (GEHA-HUM315), el proyecto CREMAR del Campus de Excelencia Internacional del Mar y el Centro de Juegos y Experiencias Interactivas (CJEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, lo que refuerza su dimensión interinstitucional e internacional.

Merece una mención especial el proyecto de innovación docente de la Universidad de Cádiz Docentes en Juego: Creación de una ludoteca didáctica y formación docente mediante el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) (sol-202500299716-tra), que participa como colaborador del congreso. En este proyecto intervienen varios coordinadores de simposios, contribuyendo a visibilizar el potencial del juego como herramienta pedagógica en el ámbito universitario.

El programa del congreso propone un recorrido amplio e interdisciplinar por el estudio del juego desde perspectivas culturales, educativas, científicas, históricas y sociales. Se abordará su conceptualización desde un prisma cultural, histórico, literario y filosófico, y se examinará su papel en los procesos formales e informales de enseñanza y aprendizaje mediante estudios, experiencias y propuestas metodológicas basadas en el Aprendizaje Basado en Juegos, la gamificación y los serious games, con especial atención a su influencia en el desarrollo competencial, la creatividad y la motivación en todos los niveles educativos.

Asimismo, se debatirá sobre el potencial del juego para fomentar la inclusión, la igualdad y la cohesión social, así como sobre su capacidad para contribuir a la superación de barreras generacionales, de género o de accesibilidad desde una perspectiva social y de salud. También se analizarán sus aplicaciones en el ámbito de la salud física y mental, destacando su papel en la mejora del bienestar, la prevención y la promoción de hábitos saludables, así como su presencia en disciplinas como la danza, el teatro, la música, el arte, la tecnología y las ciencias.

El congreso incluirá igualmente reflexiones sobre la dimensión estética del juego y de los videojuegos, así como sobre los desafíos éticos, legales y económicos asociados a su desarrollo y uso, entre ellos la sostenibilidad, la propiedad intelectual y la regulación.

El encuentro se estructurará en torno a doce simposios temáticos que abarcan desde las perspectivas culturales e históricas del juego hasta su relación con la salud, las ciencias naturales, las matemáticas, la tecnología, el lenguaje, la comunicación, la industria, el arte y el diseño, así como líneas de trabajo centradas en el Aprendizaje Basado en Juegos, la gamificación y la filosofía del juego.

La participación en el congreso será virtual y en diferido, y se podrán presentar propuestas tanto de investigaciones como de casos prácticos en castellano, inglés, italiano o portugués.