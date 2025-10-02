La UCA acoge unas jornadas que fomentan el emprendimiento internacional

La Universidad de Cádiz sigue apostando por su estrategia de fomento del emprendimiento. En este caso en la expansión de las empresas con la inauguración del VII Workshop Internacionalización de Empresas, que ha tenido lugar este jueves en el Edificio de Transferencia Empresarial ubicado en El Olivillo y que organiza la Cátedra de Internacionalización de la UCA. Este encuentro busca analizar los retos y oportunidades de este ámbito, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se plantea como un foro de debate y reflexión en el que se expondrán ponencias y experiencias prácticas vinculadas a los procesos de expansión empresarial para favorecer el intercambio de ideas entre la comunidad académica, el tejido empresarial y las instituciones.

Durante dos días, más de 30 académicos y especialistas se concentrarán para hablar de temas de actualidad como la Inteligencia Artificial o la aparición de mercados emergentes.

A todos ellos les quiso dar la bienvenida la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la UCA, Carmen Camelo, quien destacó que estas jornadas tienen tres objetivos: el conocimiento, para "debatir, analizar y reflexionar sobre temas relevantes en la internacionalización de empresas; por otra parte, el desarrollo de herramientas para dar consejos a las empresas y a los empleadores sobre su proceso de internacionalización, y por último la conexión. Crear espacios para colaborar, para intercambiar experiencias porque la internacionalización, al igual que cualquier otra estategia, ya no es un fenómeno aislado, si no que se hace en red y dentro de un ecosistema y en colaboración".

El programa de este workshop se desarrollará durante toda la mañana y tarde del jueves y la mañana del viernes 3. Se compone de varias materias y temas así como ejemplos de empresas que han triunfado en el mercado global. Es el caso del Grupo Puma, que protagoniza una de las conferencias por su éxito en su estrategia de expansión. La universidad tiene, por supuesto, también su espacio con la charla 'Hacia un emprendimiento universitario sostenible: análisis de iniciativas en distintos contextos internacionales'. La Inteligencia Artificial, tan presente en cualquier ámbito, centrará la ponencia 'IA en Negocios Internacionales: Cartografía de un campo en construcción y propuesta de agenda de investigación'.

'El proyecto sobre medición de la internacionalización de la empresa andaluza' o la 'Internacionalización del sector del Aceite de Oliva en los países del Mediterráneo', también serán algunos de los temas a tratar este jueves.

Mañana viernes abre la jornada la conferencia 'Universidad Emprendedora, una visión global', luego será el turno de las oportunidades que tienen las empresas andaluzas en el Mercosur-Unión Europea y el caso del aceite de oliva en China, entre otras propuestas. La última charla se centrará en la 'Internacionalización de la moda flamenca'.