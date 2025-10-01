El estudio de un pecio romano por la UCA, finalista del Premio Nacional de la Fundación Palarq

El proyecto Arqueomallornauta, centrado en la investigación de un pecio de época romana tardía localizado en Palma de Mallorca, ha sido nominado entre los seis finalistas del IV Premio Nacional de Arqueología y Paleontología que concede la Fundación Palarq, una de las distinciones más relevantes en el ámbito científico y patrimonial en España. La Universidad de Cádiz forma parte del equipo investigador que desarrolla este ambicioso proyecto interdisciplinar, junto con la Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears y el Consell de Mallorca. Se trata, además, del único proyecto de arqueología clásica seleccionado en esta edición, lo que refuerza su singularidad dentro del panorama de la investigación histórica y arqueológica actual.

Sobre el pecio Ses Fontanelles

Desde su inicio en 2021, y con previsión de finalizar en 2028, Arqueomallornauta centra su actividad en el estudio del comercio y la navegación en el Mediterráneo occidental durante la Antigüedad Tardía, especialmente a través del análisis del naufragio de Ses Fontanelles, hallado frente a la costa de Palma. El pecio, datado en el siglo IV d.C., constituye un hallazgo excepcional por su alto grado de conservación y por la riqueza de su carga: más de 320 ánforas que transportaban productos como aceite, vino y garum, y que procedían, según apuntan los investigadores, de la zona suroriental de Hispania, concretamente de Cartagena.

Uno de los aspectos más destacados del yacimiento es la presencia de casi 100 tituli picti (inscripciones pintadas en las ánforas), el mayor conjunto jamás documentado en un solo naufragio, así como la aparición de tapones con simbología cristiana, lo que permite abrir nuevas líneas de investigación sobre el papel de la Iglesia en las redes comerciales tardoantiguas.

Anforas con inscripciones localizada en el pecio estudiado por la UCA / D.C.

Participación de la UCA

Por parte de la Universidad de Cádiz, el equipo de trabajo está formado por profesorado, personal investigador y doctorando, fundamentalmente del Área de Arqueología del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, adscritos al Grupo de Investigación HUM-1126, y liderados por el catedrático Darío Bernal Casasola. Asimismo, colaboran investigadores del Grupo TEP-231, perteneciente al Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, todos ellos integrados en el Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) de la UCA.

La propuesta destaca por su enfoque interdisciplinar e innovador, al integrar metodologías arqueológicas tradicionales con técnicas avanzadas de arqueometría, modelado 3D, análisis químicos y estrategias de conservación subacuática. Además, se trata de una investigación comprometida con la protección del patrimonio cultural, en particular el subacuático, y con una clara vocación divulgativa y formativa, orientada tanto a la comunidad científica como a la ciudadanía.

El Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarq, dotado con 80.000 euros, reconoce investigaciones que contribuyen de manera significativa a ampliar el conocimiento sobre las sociedades y ecosistemas del pasado. El jurado ha valorado la calidad científica, el rigor metodológico, la capacidad de innovación y la proyección social tanto de Arquemallornauta, como del resto de los proyectos seleccionados.

En palabras del presidente de la Fundación, Antonio Gallardo Ballart, el objetivo del galardón es “reconocer no solo la excelencia científica, sino también la capacidad de los proyectos para generar un impacto real en la sociedad y tender puentes entre la ciencia y la ciudadanía”.

La presente edición ha reunido proyectos procedentes de diferentes áreas cronológicas y geográficas, desde la Edad del Cobre hasta el Paleolítico Medio, pasando por iniciativas centradas en la arqueología digital o la arqueobotánica.

El fallo del jurado se dará a conocer en el transcurso de una ceremonia oficial que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre a las 18:00 horas en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid. El acto reunirá a representantes de las instituciones participantes, así como a personalidades del ámbito académico, científico y cultural.

Para el equipo de la Universidad de Cádiz, esta nominación supone un importante reconocimiento al trabajo colectivo, al esfuerzo sostenido en la investigación arqueológica de excelencia y a la colaboración interinstitucional como modelo de éxito.