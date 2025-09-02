El turismo no colapsa Cádiz en verano

CÁDIZ ha cerrado la primera parte de la temporada de verano, teniendo en cuenta que desde hace unos años septiembre se ha apuntado con fuerza como un mes más de vacaciones, con una excelente nota en cuanto a la presencia de turistas y la ocupación hotelera, la venta en el comercio y la hostelería, y el disfrute de eventos culturales y musicales.

Pendiente de cerrar los datos de agosto y, también, de ver la evolución de septiembre, este año va camino de superar la ocupación hotelera de 2024, cuando se pasó por primera vez de los 300.000 clientes. A final de julio ya se habían llegado a 192.771 turistas, por lo no será difícil alcanzar una nueva cifra histórica.

Con los altibajos que siempre se producen en el comercio local y, sobre todo en una hostelería que tiene en el verano uno de sus grandes momentos del año, las cifras que manejan ambos sectores son más que aceptables. Se ha notado la presencia de más turistas (no hay datos de usuarios del importante sector de pisos y apartamentos turísticos), mientras que el cliente gaditano mantiene estable el gasto que dedica a estos sectores durante el verano.

Al final, la presencia del turismo tradicional, aquel que opta por alojarse en nuestros hoteles, más los que han ocupado los apartamentos y pisos turísticos, y el que ya cuenta con su segunda residencia en Cádiz, junto a los que vienen vía cruceros, no han colapsado la ciudad. Al contrario, ha ayudado a la economía de un sector cada vez más importante, aunque a algunos les duela.

Se ha podido pasear, se ha podido tomar algo en los bares y restaurantes (sabiendo que, como siempre y en todas las partes, para encontrar mesa en los nombres de referencia mejor contar con reserva previa).

A pesar del turismo, los gaditanos hemos podido visitar, de nuevo o por primera vez aunque parezca sorprendente, nuestros museos y centros culturales. O disfrutar de nuestro patrimonio (precario en su mantenimiento, en algunos casos).

Ha sido un verano, y lo que aún queda en la prórroga de septiembre, muy intenso en programación cultural y de ocio. Aquí la ciudad sí que está ganando enteros año tras año. Por poner algo en duda, sigue faltando una gran exposición de referencia, al estilo de las que se organizaron en eventos como el Bicentenario. Pero, lo cierto, es que Cádiz no ha tenido nada que envidiar en cuanto a actividades a otras grandes ciudades turísticas.

La limpieza, lo más negativo del verano

En la contra, la ciudad ha presentado una imagen muy negativa en cuanto a la limpieza viaria. La falta de agua y jabón ha sido evidente en buena parte del viario, y también el mantenimiento vespertino en las calles más utilizadas.

Tampoco, en el primer tramo de la temporada estival, ha ayudado en conflicto del Metal, y sobre todo la huelga en los autobuses urbanos. Por mucho que algunos digan, sí hay un turismo que utiliza el transporte público para ir de un sitio a otro y que éste haya funcionado mal no da una buena imagen a la ciudad.

Cádiz ha vuelto a trasladar la imagen de una ciudad tranquila para el veraneante (y para sus propios vecinos), e incluso con un clima agradable durante las olas de calor que se han sufrido en todo el país. Para próximos años siempre podremos vender esta bondad climática como una referencia más de la ciudad.

A pesar del valor de las buenas temperaturas y unas playas únicas que vende la ciudad de Cádiz en verano, la oferta de plazas hoteleras en el mes de julio, último dato oficial conocido, se mantuvo también muy por debajo de ciudades donde ir en verano resulta poco apetecible por el calor. Así en Córdoba aún se dispusieronde cerca de 7.000 camas, mientras que en Sevilla se llegaron a las 26.000, incluso por encima de Málaga que apenas pasó de 15.000. Como ejemplo de lo mucho que aún nos queda por recorrer, capitales del interior con una potencial patrimonial evidente pero lejos de las playas, como Burgos, contó en julio con 3.869 plazas hoteleras, 24 más que en Cádiz.

En todo caso, hace apenas unos años, la ciudad apenas superaba los dos millares. Y cuando estén en funcionamiento todos los hoteles que ya se están construyendo o anunciados se superarán las 5.000 plazas hoteleras. Sin contar, claro, con las viviendas y apartamentos turísticos.

Son ejemplos numéricos de como Cádiz está lejos de la turistificación que sí soportan ciudades como Sevilla, Málaga o Barcelona, asumiendo del daño que la proliferación de edificios dedicados a apartamentos turísticos está haciendo en determinados barrios del casco antiguo.

Pero la ciudad aún tiene hueco para, a lo largo de los doce meses del año, acoger a más turistas, con los que se crea empleo y riqueza en la ciudad. Buscando, eso sí, el turista que apuesta por la cultura, la buena gastronomía, el paseo y, además, gasta más.