El turismo extranjero en Cádiz se toma vacaciones en enero

Los hoteles de Cádiz acogieron a lo largo del pasado mes de enero a 20.881 clientes. Fueron un millar menos que en el inicio de 2025, un año récord en el sector turístico en la capital.

Esta pérdida de clientes se ha concentrado fundamentalmente en el visitante extranjero, que ha pasado de 7.404 hace un año a 6.462 en el pasado mes; los españoles, por el contrario, se han mantenido con un descenso de apenas 143 clientes. En todo caso, a pesar de esa bajada, la capital lidera los datos de usuarios en los hoteles en el conjunto de la provincia, atendiendo a las localidades que estudia el INE. En cuanto a las pernoctaciones, se han alcanzado la cifra de 39.467, que suponen 3.500 jornadas menos que en enero de 2025.

Pendiente de la incidencia que tendrá en el sector hotelero los fuertes temporales de lluvia y viento que protagonizaron la primera mitad del mes de febrero, y cómo estos han podido afectar a la presencia de visitantes en los dos fines del Carnaval, en enero el turismo se vio directamente afectado por el corte de la vía férrea entre Madrid y Cádiz tras el accidente ferroviario en Adamuz, ocurrido el 18 de enero.

La interrupción del servicio dificultó el acceso a todo el sur, lo que sin duda incidió en la bajada de turistas. Hay que tener en cuenta que enero de 2026 llegaba con la ola en alza del turismo tras un segundo semestre de 2025 espectacular en cuanto a visitantes, lo que hacía suponer la continuidad de estas buenas cifras.

La bajada de turistas no incidió en el precio medio de las habitaciones. Según el INE el coste fue de 82,46 euros, un 2,36% más que un año antes. El sector dio empleo a 567 personas manteniendo una oferta de 3.445 camas.