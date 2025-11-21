Los tsunamis más destructivos de la historia

20.000 personas participaron ayer, jueves 20 de noviembre, en el simulacro de maremoto más grande de España. Y ahora que sabemos cómo debemos actuar en caso de un tsunami, repasamos cuáles han sido los más virulentos a lo largo de la historia, qué magnitud de ola tuvieron y qué número de víctimas dejaron a su paso.

Tsunamis Evento Ola Víctimas 1755 · Lisboa (Portugal)

Devastaron Lisboa y las costas atlánticas. 20 m ••••••

~60.000 Evento Ola Víctimas 1883 · Krakatoa (Indonesia)

La erupción volcánica generó enormes tsunamis. 42 m ••••••••

~36.000 Evento Ola Víctimas 1896 · Sanriku (Japón)

Arrasaron pueblos costeros. 38 m ••••••

~22.000 Evento Ola Víctimas 1946 · Islas Aleutianas (Alaska)

Llegó hasta Hawái causando graves daños. 30 m •••

~165 Evento Ola Víctimas 1960 · Chile

Provocado por el mayor terremoto jamás registrado (M 9.5). 25 m ••••

~6.000 Evento Ola Víctimas 1998 · Papúa Nueva Guinea

Un deslizamiento submarino generó un tsunami. 15 m ••

~2.200 Evento Ola Víctimas 2004 · Sumatra (Indonesia)

Uno de los desastres naturales más mortales de la historia moderna. 30 m ••••••••••••

~230.000 Evento Ola Víctimas 2009 · Samoa

Tsunami generado terremoto en el Pacífico Sur. 14 m •

~189 Evento Ola Víctimas 2011 · Japón (Tōhoku)

El tsunami provocó el desastre nuclear de Fukushima. 40 m •••••

~18.500

