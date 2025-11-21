Emergencias
Así fue el simulacro de tsunami en Cádiz

Los tsunamis más destructivos de la historia

La naturaleza ha demostrado en innumerable ocasiones que puede ser devastadora en forma de tsunami

Tsumani
Tsumani / DC
Miguel Guillén

21 de noviembre 2025 - 06:01

20.000 personas participaron ayer, jueves 20 de noviembre, en el simulacro de maremoto más grande de España. Y ahora que sabemos cómo debemos actuar en caso de un tsunami, repasamos cuáles han sido los más virulentos a lo largo de la historia, qué magnitud de ola tuvieron y qué número de víctimas dejaron a su paso.

Tsunamis

Tsunami Lisboa 1755
EventoOlaVíctimas
1755 · Lisboa (Portugal)
Devastaron Lisboa y las costas atlánticas. 		20 m ••••••
~60.000
Erupción Krakatoa 1883
EventoOlaVíctimas
1883 · Krakatoa (Indonesia)
La erupción volcánica generó enormes tsunamis. 		42 m ••••••••
~36.000
Tsunami Sanriku 1896
EventoOlaVíctimas
1896 · Sanriku (Japón)
Arrasaron pueblos costeros. 		38 m ••••••
~22.000
Tsunami Aleutianas 1946
EventoOlaVíctimas
1946 · Islas Aleutianas (Alaska)
Llegó hasta Hawái causando graves daños. 		30 m •••
~165
Tsunami Chile 1960
EventoOlaVíctimas
1960 · Chile
Provocado por el mayor terremoto jamás registrado (M 9.5). 		25 m ••••
~6.000
Tsunami Papua 1998
EventoOlaVíctimas
1998 · Papúa Nueva Guinea
Un deslizamiento submarino generó un tsunami. 		15 m ••
~2.200
Tsunami Sumatra 2004
EventoOlaVíctimas
2004 · Sumatra (Indonesia)
Uno de los desastres naturales más mortales de la historia moderna. 		30 m ••••••••••••
~230.000
Tsunami Samoa 2009
EventoOlaVíctimas
2009 · Samoa
Tsunami generado terremoto en el Pacífico Sur. 		14 m
~189
Tsunami Japón 2011
EventoOlaVíctimas
2011 · Japón (Tōhoku)
El tsunami provocó el desastre nuclear de Fukushima. 		40 m •••••
~18.500

Fuente: USGS · NOAA · Enciclopedia de Desastres Naturales
Elaboración y gráfico: M. Guillén

Sin duda el mas devastador de los tsunamis del que se tiene cosntancia es el de 2004 en Sumatra (Indonesia). Uno de los desastres naturales más mortales de la historia moderna con unas 230.000 víctimas mortales.

