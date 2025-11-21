Los tsunamis más destructivos de la historia
La naturaleza ha demostrado en innumerable ocasiones que puede ser devastadora en forma de tsunami
Así fue el simulacro de tsunami en Cádiz
20.000 personas participaron ayer, jueves 20 de noviembre, en el simulacro de maremoto más grande de España. Y ahora que sabemos cómo debemos actuar en caso de un tsunami, repasamos cuáles han sido los más virulentos a lo largo de la historia, qué magnitud de ola tuvieron y qué número de víctimas dejaron a su paso.
Sin duda el mas devastador de los tsunamis del que se tiene cosntancia es el de 2004 en Sumatra (Indonesia). Uno de los desastres naturales más mortales de la historia moderna con unas 230.000 víctimas mortales.
