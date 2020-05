Gemma Rosso, portavoz de la empresa Baleares Consignataria, que se ha encargado de todas las gestiones de la entrada en el Muelle Comercial del Puerto de Cádiz del Carnival Breeze, destacó la complejidad de esta operación vivida tanto en el astillero de Navantia de Puerto Real como en el puerto de Cádiz, hasta donde llegaron los 102 tripulantes que finalmente han sido rescatados del confinamiento al que estaban sometidos a bordo del Carnival Victory desde hace más de dos meses.

Sobre el motivo por el que la naviera Carnival ha optado tan sólo por el traslado de una cuarta parte de la tripulación que inicialmente tenía programado, Rosso afirmaba no tener demasiada información al respecto aunque dejó entrever que podía estar relacionado con que unos doscientos de esos 298 ocupantes del Victory que no han podido ser hoy desalojados son de origen indú y no contaban con el correspondiente visado que le permitiera el desembarco en un tercer país.

Otro motivo podría estar relacionado con la fecha de finalización de los contratos de una parte de la tripulación .

A su vez, Gemma Rosso ha destacado el esfuerzo derrochado por parte de Carnival al poner a un barco de su propia flota, el Breeze, para llevar a cabo esta delicada operación con los costes y riesgos que esto supone dada la situación sanitaria mundial a raíz del coronavirus.

En cuanto a los tripulantes que tendrán que seguir a bordo del Victory, todo parece indicar que tendrán que permanecer en el buque anclado en el astillero de Puerto Real hasta que Carnival no organice una operativa similar a la vivida hoy. Esto podría ocurrir mañana mismo, pero la salida de estas personas sería seguramente en avión, desde Málaga, para lo que haría falta montar una operativa de autobuses similar a la de hoy.

Queda igualmente en el aire si el Carnival Victory se repara finalmente en Puerto Real. O bien se marcha sin las reparaciones con los pocos tripulantes que le quede a bordo o bien se queda anclado en Cádiz hasta que sea reparado posiblmente en septiembre u octubre del año que viene