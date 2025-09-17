‘Tres proyectos de piedra, madera y corcho’, en el Colegio de Arquitectos de Cádiz

‘Tres proyectos de piedra, madera y corcho’, del estudio Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos, centra la segunda de las conferencias que dan vida al ciclo ‘Tres experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible’, que pone en marcha el Colegio de Arquitectos de Cádiz en colaboración con el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la ciudadanía de la Diputación de Cádiz. Tendrá lugar este jueves, 18 de septiembre, a las 19.00 horas en el salón de actos del colegio.

Emiliano López Matas, cofundador y codirector junto a Mónica Rivera del estudio con sede en Barcelona, fundado en 2001, ha desarrollado gran parte de su trayectoria a través de concursos de obra pública, así como mediante encargos privados cuidadosamente seleccionados. Su enfoque entiende la arquitectura como una actividad cultural comprometida con su entorno, que responde con sensibilidad al contexto, promoviendo la interacción social y el compromiso medioambiental. Y su práctica se caracteriza por el diseño de edificios de bajo consumo energético, realizados con materiales de baja huella de carbono.

Sus proyectos, de todo tipo y escala, abarcan desde viviendas públicas urbanas a viviendas particulares, escuelas, hoteles y consultorías urbanas, firmando una trayectoria ampliamente reconocida y publicada tanto a nivel nacional como internacional, en la que comenzaron a combinar la práctica con la docencia y la investigación académica.

En concreto, han impartido conferencias en instituciones del prestigio del Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA), la Hochschule für Architektur de Basilea, o las Universidades de Columbia y Harvard y su obra ha sido expuesta en espacios internacionales de la importancia de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de París, el Design Hub de Barcelona, la Bienal de Arquitectura de Venecia, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura o la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

Arquitecto por la Escuela de Arquitectura del Vallés y Doctor Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Emiliano López es además de máster en Arquitectura por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard y master en Historia con especialización en Arte, Ciudad y Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña.

También ha impartido docencia en las Escuelas de Arquitectura de la Universidad Rovira i Virgili de Reus; de la Universidad Internacional de Catalunya en Barcelona; de la Universidad de Calgary en Canadá; en la Universidad de Washington en San Luis y de la Universidad de Texas en Austin.

Exposición ‘Las ciudades y los cuerpos’

Tras la conferencia tendrá lugar la inauguración de la muestra fotográfica ‘Las ciudades y los cuerpos’, de la artista María Alcantarilla, en la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos de Cádiz.

Un recorrido que ahonda en la ciudad como el escenario donde los cuerpos se despliegan, se encuentran y se transforman mutuamente. Por ello, invita a recorrer la superficie compartida, donde cada cuerpo es, como sugiere la Woolf, un lugar de inscripciones primarias y cada calle, plaza, zaguán o esquina se convierte en un mapa semántico.

Las imágenes que integran esta exposición exploran la relación íntima y política entre el espacio urbano y la fenomenología de nuestros cuerpos.