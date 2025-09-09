El Colegio de Arquitectos de Cádiz acoge el ciclo ‘Tres experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible’

El Colegio de Arquitectos de Cádiz retoma por tercer año consecutivo el ciclo de conferencias ‘3 experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible’, en colaboración con el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la ciudadanía de la Diputación de Cádiz. La primera de estas citas tendrá lugar este jueves, 11 de septiembre, a las 19.00 horas en el salón de actos del colegio.

Las tres experiencias elegidas en esta ocasión giran en torno a Ted’A arquitectes (Jaume Mayol e Irene Pérez), a Emiliano López y Mónica Rivera y AULETS arquitectes (Francisco Cifuentes), quienes comparten un mismo convencimiento -muy presente en una generación de la que forman parte muchos de los arquitectos y arquitectas que operan en la actualidad- de que la arquitectura debe basarse en una realidad material muy distinta de aquella en la que fueron educados. Toda una propuesta de intenciones que les sirve de acicate para encontrar su propio camino y explorar la arquitectura que la sociedad actual demanda.

Estas arquitecturas, lejos de ser una aventura marginal, son un ejercicio de futuro, puesto que son una respuesta a las exigencias de descarbonización que desde ya tiene el sector.

La trayectoria de estos estudios de arquitectura son también un ejemplo del camino a seguir: el de la recuperación de la capacidad productiva del territorio, de sus recursos, de las limitaciones que impone, de la construcción de una arquitectura que no es sino también la construcción de ese territorio en un necesario cambio de modelo productivo.

Tres ejemplos, en definitiva, de cómo procurar la forja de nuevas herramientas, de nuevas maneras de entender la arquitectura y su responsabilidad social en el cambio hacia una sociedad ecológica.

La inauguración del ciclo estará a cargo del arquitecto Jaume Mayol, de Ted’A arquitectes, que impartirá la conferencia ‘Equilibrio’.

Sobre Ted’A arquitectes

Jaume Mayol (Mallorca, 1976) e Irene Pérez (Barcelona, 1976) se graduaron en la Escuela de Arquitectura del Vallés. Juntos dirigen el estudio TEd’A arquitectes, con sede en Mallorca y su trabajo se centra en los recursos, materiales y tipologías locales.

Su trabajo ha recibido diversos premios y distinciones, entre los que destacan el premio de la Bienales Españolas BEAU XIV (2018) y la BEAU XV (2021), el premio internacional FAD (2018), el

premio FAD de interiorismo (2018), y el premio BRICK AWARD en 2020. También han sido dos veces finalistas del Swiss Award, en 2020 y en 2022. Este año han resultado ganadores del premio ‘La Casa de la Arquitectura’ organizado por Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en la categoría de Innovación, y seleccionados entre los estudios expuestos en la presente edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia.

Irene y Jaume combinan su práctica profesional con la académica. Actualmente Jaume es profesor en la Accademia di Architettura di Mendrisio. Anteriormente impartieron clases en la University of Stuttgart, en la Fakultät für Architektur TU de Graz, en la TU Munich o en la Kunstakademie de Düsseldorf entre otras. También han dirigido diferentes workshops entre los que destaca su participación en la Porto Academy en 2017 (Portugal) o el workshop Can Lis Fragments en la Royal Danish Academy en 2022 (Dinamarca).