Tres premisas para el futuro de Valcárcel

A vueltas con Valcárcel. El histórico edificio enclavado en el centro de la ciudad, en pleno barrio de la Viña, sigue envuelto en un escenario de incertidumbre provocado por la indefinición de las cuatro administraciones implicadas en su recuperación y nuevos usos. Cuatro administraciones -Ayuntamiento de Cádiz, Junta de Andalucía, Universidad de Cádiz y Diputación Provincial de Cádiz- que según ha indicado este lunes el alcalde de la ciudad, Bruno García, siguen celebrando reuniones para tomar una decisión definitiva respecto a este expediente urbanístico.

La pasada semana, sin ir más lejos, asegura Bruno García que hubo una nueva reunión en la que participó el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, así como representantes de las cuatro administraciones. "Llevamos tiempo, desde la llegada del rector, trabajando; y este verano hemos dado pasos adelante, hemos hecho visitas técnicas al edificio y hemos ido viendo, metiéndonos muy de lleno en el proyecto", ha afirmado el alcalde, que se muestra "optimista" ante los avances que estarían dando de cara al futuro de Valcárcel.

Tres son las premisas que las administraciones tienen claras respecto a este edificio y sobre las que ha vuelto a insistir Bruno García.

La primera es la rehabilitación del edificio, porque "no podemos tener un edificio así cerrado y en ruinas". La segunda premisa es que Valcárcel sea un espacio universitario, como ya se ha insistido en numerosas ocasiones. Y la tercera, más reciente, es la intención del Ayuntamiento -que según García ya cuenta con el aval del resto de administraciones- de recuperar la trasera como espacio público para la ciudad, por medio del derribo de las actuales naves que en su día se levantaron para talleres, "que vendrá muy bien a la Viña, a la vez que se gana una fachada (la trasera de Valcárcel) hoy escondida", como ha destacado. "Con esas tres premisas estamos trabajando en una solución", ha insistido el líder del PP, que ha asegurado que hasta no tener todo cerrado no se informará respecto al proyecto de Valcárcel.

El análisis del rector de la UCA

Precisamente respecto al uso futuro se ha referido el rector, Casimiro Mantell, que ha confirmado los contactos, las reuniones, las visitas técnicas y demás gestiones que se vienen realizando "desde antes incluso de tomar posesión", ha puntualizado.

"Yo tengo miles de ideas para dar uso a Valcárcel y las pongo encima de la mesa en las reuniones, las partes son conocedoras de esas ideas”, ha asegurado el rector, repitiendo también declaraciones que viene repitiendo en los últimos meses. Pero al hilo de esto, ha rechazado dar detalles respecto a esas ideas o posibles usos del edificio por una cuestión de ética. "No voy a lanzar ideas que luego pueden llevar a frustración porque la población lleva años frustrada por ideas o proyectos que luego no se pueden hacer realidad por falta de financiación", ha trasladado, insistiendo en que, por ahora, "lo que sí tenemos son reuniones y voluntades sobre las que vamos a construir".

Mientras ocurre esto en torno a Valcárcel, ha mencionado también Mantell la realidad al otro lado del puente, en el Campus de Puerto Real, donde la UCA tiene previsto acometer una importante inversión en la actual sede de Ciencias de la Educación. "La prioridad nuestra es la comunidad universitaria, y la facultad tiene un problema; por eso es una prioridad y la vamos a acometer" utilizando el Plan de Inversiones diseñado por la propia UCA.

Por otro lado, ha hecho mención también el rector al cambio que puede sufrir el próximo año el mapa de titulaciones de la UCA, dentro de un proceso en el que ya se trabaja y que se tiene que presentar a la Junta de Andalucía en junio del próximo año. "Ahí podremos organizar dónde ponemos cada una de esas titulaciones dentro de la Universidad", ha trasladado. Y puede ser ahí, en el verano de 2025, cuando quede definido qué uso tendrá Valcárcel una vez se logre el acuerdo de las cuatro administraciones para rehabilitar el edificio.

Con todo ello, ha dejado el rector de la UCA una coletilla abierta, una vez más, a la duda y la incertidumbre: "¿Vamos a arreglar el edificio de Educación de Puerto Real? Sí ¿Se va a quedar allí Ciencias de la Eudcación? Probablemente".