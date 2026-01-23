La tres nuevas Lanzaderas de Empleo de Cádiz arrancan con la participación de 72 personas

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), ha iniciado esta semana los itinerarios formativos del programa de orientación laboral ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’, que cuenta con tres nuevas lanzaderas de empleo: Lanzadera de Empleo Activa, Lanzadera de Empleo Despega y una Lanzadera de Empleo Nómada, que darán continuidad a las tres ediciones anteriores y que se desarrollarán desde enero hasta junio.

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Beatriz Gandullo, ha destacado “la puesta en marcha de esta esta nueva ronda de las Lanzaderas, que va a ofrecer a muchos gaditanos la oportunidad de contar con recursos formativos que pueden abrirles las puertas del mercado laboral”, ha indicado la edil.

Esta edición ha comenzado con la participación de 73 personas en desempleo, mayores de 21 años, y con diferentes niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachillerato y estudios universitarios). Se reúnen en grupos heterogéneos y cuentan con la guía y orientación de especialistas para actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo con las últimas tendencias del mercado laboral.

‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ está impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); y también la cofinanciación del Ayuntamiento de Cádiz.

Hay quien busca su primer trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores: logística, hostelería, comercio, administración, diseño gráfico, limpieza, recursos humanos o patrimonio, entre otros. Tal y como destaca el equipo técnico, que les guiará durante los próximos cinco meses y medio, demandan orientación laboral para actualizar su búsqueda de empleo en el entorno digital, aprender a manejar los principales portales de trabajo, optar a los puestos emergentes, mejorar el contacto con empresas diana y enfrentarse con éxito a una entrevista de trabajo.

‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’

El objetivo es activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorando su empleabilidad con competencias transversales y las habilidades más demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes. Reúnen a grupos heterogéneos de personas en desempleo, que cuentan con la guía y orientación de especialistas para actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo con las últimas tendencias del mercado laboral.

Tienen un formato semipresencial. Todas ellas se desarrollan en horario de mañana y sus participantes se reúnen en equipo para impulsar su inserción laboral con nuevas técnicas y herramientas para buscar empleo de forma efectiva.

Últimas plazas libres

Pueden participar personas en desempleo, mayores de 18 años, del territorio. Las personas interesadas aún pueden inscribirse a través del siguiente formulario online: hubsempleabilidad.com/inscribete