Las Lanzaderas de Empleo de Cádiz consiguen la inserción laboral de 33 personas

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), puso en marcha el pasado mes de junio la tercera edición del programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad'. Esta iniciativa, que se desarrolla de forma conjunta junto a la Fundación Santa María la Real y la Fundación Iberdrola España, conlleva el desarrollo de tres nuevas Lanzaderas de Empleo que concluirán el próximo noviembre.

Hoy, más de tres meses después, el programa ya ha dado sus frutos. Según la vicepresidenta del IFEF, Beatriz Gandullo, "empezaron con nosotros 80 personas de las cuales quedan 45 porque el resto han sido insertadas en el mercado laboral. Estamos muy contentos porque es verdad que siempre generan muy buenos resultados este tipo de 'hubs' o lanzaderas de empleo. Para nosotros es un gran éxito", reconoció.

La también concejala de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, añadió que "estamos muy agradecidos de que tanto la Fundación Santa María la Real como la Fundación Iberdrola sigan apostando por esta modalidad que permite a los participantes actualizarse en la búsqueda de empleo. Ocho de esos 33 participantes, además, han mejorado su situación en cuanto a la formación". Y dos personas más han obtenido un Certificado de Profesionalidad.

Beatriz Gandullo recordó que las dos ediciones anteriores acogieron a 160 personas de las cuales "52 fueron insertadas también en el mercado laboral y ocho mejoraron su situación formativa". La edil destacó que "la gente de Cádiz nunca falla y tiene iniciativa a la hora de salir de una situación de desempleo. Por ello seguimos trabajando, para que estos 'hubs' lleguen a la máxima ciudadanía posible".

El 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' forma parte de la Estrategia de Empleo 2024/2025 del Ayuntamiento de Cádiz y cuenta con una financiación de cuatro millones de euros. "Para nosotros es una prioridad el empleo y en este caso va en el barco de la formación", comentó.

La vicepresidenta del IFEF quiso enfatizar que estas lanzaderas de empleo "tienen un proceso y un procedimiento muy personal. Se trabaja de una manera muy diferente a lo que antes veíamos. Se trata de un trabajo muy riguroso de los formadores, de las personas que les acompañan y les ayudan no solo a renovar o mejorar las competencias digitales que les pueden ayudar, si no también otras competencias que cada persona tiene y que cuando uno lleva mucho tiempo en el paro ha dejado olvidadas como puede ser la autoestima, la manera de presentarse, de buscar la empleabilidad, de dirigirse a una empresa..."

Al hilo de esta reflexión, Silvia Morillo, técnica de Intermediación Laboral de la Fundación Santa María la Real, explicó que trabajan con los participantes de las lanzaderas de empleo a partir de "dinámicas de inteligencia emocional para que perfilen su objetivo profesional y establezcan su plan de acción y sus estrategias. Luego pasamos a la mejora del currículum y a la mejora de la competencia digital, que es importantísima. Ahora estamos sumergidos en el roleplay (o simulación) de entrevistas, que supone un entrenamiento para que cuando lleguen las entrevistas reales estén preparados al máximo para alcanzar su meta".

Silvia Morillo también apuntó que "es importante que, como estamos haciendo, acudan a todos los eventos que está ofreciendo la provincia de Cádiz como networkings o ferias de empleo. Tenemos también en mente otras iniciativas para realizar junto a empresas", finalizó.

Por último, Julia Cuevas, responsable del Área Social en la Fundación Iberdrola España, subrayó que "apostamos especialmente por la empleabilidad de las personas, porque creemos que es una forma de encontrar la independencia y de no verse involucradas en situaciones de vulnerabilidad. Este 'hub' es un proyecto muy potente y que da muchas alegrías", concluyó.