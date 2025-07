La importancia de destacar al buscar empleo

La directora de Negocio Corporativo de LinkedIn España y Portugal, Rosario Sierra, estuvo ayer en Cádiz clausurando la Escuela de Verano del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF).

Nacida en Trebujena, agradeció al Ayuntamiento la invitación y destacó su compromiso con la provincia. Rosario Sierra dio una amena e interesante charla e interactúo activamente con el público que acudió a escucharla.

Experta en oportunidades de empleo, resaltó cuáles eran los perfiles más demandados en una provincia como la nuestra, con un 21% de paro. Así, subrayó que los más buscados en la actualidad son los técnicos industriales y de energías renovables; expertos en logística; profesionales de la informática; profesionales del turismo con idiomas; auxiliares de enfermería y soldadores.

En cuanto a los sectores emergentes señaló las energías renovables, la logística portuaria, la transformación digital de las pymes y la administración pública.

La directora de Negocio Corporativo de LinkedIn España y Portugal afirmó que la provincia de Cádiz vive principalmente del turismo y del sector servicios, que aglutina el 80% del empleo, seguido de la industria naval, la aeronáutica, y los sectores agrícola y pesquero. “España depende muchísimo del turismo, pero lo que se espera en el futuro es que sea más digital, sostenible y menos estacional”, detalló.

En este sentido habló sobre la importancia de las nuevas tecnologías y las herramientas que cambian cada día el panorama digital. “La Inteligencia Artificial nos permite hacer ahora en una semana lo que antes hacíamos en seis meses”, mantuvo Cristina Sierra, quien animó a los presentes a formarse continuamente. “Cuando yo estudié la carrera había varios títulos que apenas cambiaban, pero ahora mientras estudias siguen saliendo nuevos grados. Hay que entender que una carrera de cinco años no se acaba cuando te licencias. Ya no se sobrevive solo con esos conocimientos”, incidió.

Al respecto, remarcó que la mayoría de las empresas valoran más las llamadas habilidades blandas que el currículum académico de un candidato a un empleo. Estas habilidades blandas son la comunicación y atención al cliente; el pensamiento estratégico y analítico; la adaptabilidad y el aprendizaje continuo; la resolución de problemas; el liderazgo de equipos; la curiosidad y el aprendizaje y la alfabetización digital. “Es importante tener una base, pero también la adaptabilidad”, aclaró.

Y puso como ejemplo su caso personal. “Con 30 años vivía en Madrid, donde me compré un piso y tenía mi propia empresa. Pero decidí cerrarla e irme a Londres a trabajar a una zapatería. Mi idea era formar parte de una gran corporación y dirigir grupos, así que necesitaba aprender inglés. La gente me decía que estaba loca. Un día, escuchando música, me di cuenta de que entendía toda la letra. Dejé la zapatería y empecé a buscar empleo. Me contrataron en Google y volví a España como directiva de esta empresa. Luego pasé a formar parte de LinkedIn. Cuando uno quiere algo debe tener claro que las cosas cuestan trabajo y esfuerzo”.

Sobre la búsqueda de empleo, recomendó a los presentes diferenciarse a la hora de presentar un currículum. “Las empresas buscan la singularidad, hay que saber venderse con coherencia y verdad”.