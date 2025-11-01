El tren que une Cádiz con Sevilla, Madrid y Barcelona sigue interrumpido este sábado por tercer día consecutivo

El servicio ferroviario entre Cádiz y Sevilla con conexiones con Madrid y Barcelona sigue interrumpido este sábado, en el que es el tercer día sin este importante medio de transporte.

Renfe destaca la "gravedad" de los daños sufridos por las infraestructuras tras las fuertes lluvias caídas el pasado 29 de octubre sobre la provincia de Sevilla, que afectaron especialmente al tramo ferroviario entre Dos Hermanas y Lebrija por la falta de tensión en la catenaria. Aunque desde entonces los técnicos de Adif estñan trabajando en solventar la avería, se indica que por el momento no se han logrado alcanzar las "condiciones óptimas" que permitan realizar el servicio.

Así que se mantiene esta interrupción del tráfico que afecta a los trenes de Media Distancia que unen Cádiz con Sevilla, para después continuar a Córdoba y Jaén, así como los trenes Alvia con Madrid y el Torre del Oro que concluye en Barcelona. Todo ello implica ya a varios miles de pasajeros afectados.

Como alternativa, Renfe realiza el servicio Cádiz-Sevilla en los trayectos de Larga Distancia en autobús, para después conectar con el correspondiente tren. En cuanto a la Media Distancia , se ha habilitado un tren lanzadera para el trayecto Lebrija-Sevilla, en ambos sentidos, reforzado con servicio de autobuses.