¿Cuál es el trayecto en crucero más largo del mundo?

Para muchos mortales organizar una salida turística de más de una semana supone un sobrecoste no sólo de dinero sino, además, de planificación. Deja atrás muchos asuntos domésticos que deberán estar perfectamente cubiertos durante su ausencia.

Esto provoca que sean personas muy privilegiadas y pertenecientes a una clase social más bien elevada las que se puedan permitir faltar en sus casas durante los largos trayectos que duran muchos itinerarios, cada vez más, que planifican las principales navieras, que se han encontrado de pronto con un perfil de cruceristas que demanda lujo, viajes largos y atraques prolongados en cuanto más ciudades del mundo, mejor.

Hasta no hace mucho, el viaje más largo en crucero duró 274 noches se llevó a cabo a bordo del Serenade of the Seas, de la flota de la naviera Royal Caribbean. Esta compañía diseñó una ruta que bautizó como Ultimate World Cruise (la gran vuelta al mundo).

Durante esos nueve meses de trayecto se visitaron más de 150 destinos, 65 países y 11 maravillas del mundo en los siete continentes.

Esto ha sido así hasta ahora, pero el la vuelta al mundo más larga la anda proyectando para 2026 la naviera de súper lujo Regent y la ha bautizado como el Sentido de la Aventura. Se trata de un viaje de ida y vuelta que parte de Miami (Florida) donde los pasajeros navegarán tres océanos durante 154 noches y descubrirán destinos increíbles en las Américas, el Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, Asia, África y Europa.

¿Y cuanto cuesta un viaje largo en crucero?

Como no podía ser de otra manera, el precio de una de estas gigantescas rutas dependerá del barco, del número de días que dure el trayecto y, cómo no, las escalas que lleve a cabo.

Pero haciendo cuentas un poco a la ligera, un crucero con MSC Cruceros o Costa Cruceros, por ejemplo, puede salir por unos 12.000 euros (sin incluir las tasas). Holland America Line, que cuenta con una flota más lujosa, puede ofrecer estos largos trayectos desde 17.000 euros.

En otras navieras de lujo como Oceania Cruises recorridos largos por el mundo pueden costar unos 35.000 euros. Y barato suena comparándolo con los 57.000 euros que puede valer uno de estos grandes viajes a bordo de uno de los buques de la naviera Seabourn o casi 70.000 euros si este viaje se hace a bordo del Regent Seven Seas.