Cádiz recibe un repóker de cruceros con 9.000 pasajeros

La sombra del covid va quedando atrás. A pesar de que el sector de los cruceros fue el más castigado desde el punto de vista turístico por el azote del coronavirus y el miedo a las grandes concentraciones en espacios cerrados, fue también uno de los que ha sabido recuperarse de manera más veloz.

Como ejemplo sirve la imagen que ofrecía el puerto de Cádiz que vivía ayer miércoles una de las mayores concentraciones de buques turísticos vividas tras la pandemia. Fueron cinco barcos, de los que tres están considerados buques de lujo (también denominados luxury o premium), los que fueron amarrando a los bolardos del Muelle desde primera hora de la mañana en la que llegaba el primero, hasta las tres de la tarde, hora en la que hacía su aparición el más rezagado, el Star Legend.

Los de lujo fueron el World Navigator, el Star Legend y el Spirit of Adventure, con esloras de 126, 159 y 236 metros respectivamente. Los otros dos no están englobados entre el tipo luxury precisamente por su tamaño y por sus capacidades y por el poder adquisitivo de sus pasajeros, ya que las instalaciones y servicios que prestan alcanzan un gran nivel de calidad.

Tanto es así que muchas navieras están ideando fórmulas para, sin dejar de ser grandes cruceros capaces de alojar a cuatro y cinco mil pasajeros, reservar una zona de sus instalaciones para un tipo de cruceristas que busca viajar en un buque con muchas y buenas instalaciones pero, a la par, poder hacerlo durmiendo en cabinas de lujo, con piscinas privadas, restaurantes exclusivos y hasta un servicio de mayordomo.

Sin ir más lejos, MSC Cruceros cuenta con la zona denominada Yacht Club o Royal Caribbean, con espacios bautizados como Suite Class, logrando así ese objetivo de compaginar el lujo con el gigantismo de este tipo de embarcaciones cuyas esloras se encuentran en torno a los 300 metros de longitud.

Como se sabe, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) apostó hace unos años por reforzar la presencia de este tipo de embarcaciones, que aunque traen un pasaje menor, tienen un mayor impacto económico en el entorno.

De esta manera, el puerto de Cádiz recibió ayer la visita simultánea de cinco cruceros con 9.165 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes.

En concreto, los buques trajeron un pasaje de 6.386 personas y 2.779 tripulantes, que permanecieron en la ciudad y su entorno a lo largo de todo el día.

Hay que recordar el importante impacto económico que los cruceros dejan en el entorno y que, según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, por lo que el impacto anual ascendería a 19 millones de euros, sin contar con el gasto realizado por la tripulación.

A las ocho de la mañana fue la hora elegida por tres de los cinco cruceros que llegaron ayer a Cádiz para entrar por la bocana del puerto:el Mein Schiff 6, el World Navigator y el Spirit of Adventure. El cuatro de los buques turísticos, el Costa Favolosa, atracó en Cádiz a las once de la mañana, mientras que el quinto del repóker de ases (el Star Legend) hizo su entrada a las tres de la tarde.

Se da la circunstancia de que este último, el Star Legend, llegó más tarde pero sus 159 pasajeros pudieron disfrutar más horas en la ciudad, ya que pasó la noche atracado en el puerto gaditano, donde permanecerá hasta las seis de la tarde de este jueves, que será cuando ponga rumbo a Málaga, que será su siguiente puerto de atraque.

Este escalonamiento de la hora de llegada de los cinco cruceros se lo puso algo más fácil al cuerpo de prácticos del puerto de Cádiz, ya que lo habitual es que en días de grandes concentraciones, todos los buques entren en la dársena comercial con muy poco tiempo de diferencia entre uno y otro. Eso les obliga, según indican los propios prácticos, a tener que alterar de manera significativa sus turnos teniendo incluso que doblar sus servicios. Pero en esta ocasión no fue así, según las citadas fuentes, ya que a las ocho de la mañana “sólo” coincidió la llegada de tres cruceros.

Los otros dos llegaron a las once y a las tres de la tarde. De todas maneras, los prácticos del puerto de Cádiz acaparan una experiencia más que probada y ya están más que preparados para soportar el trabajo que conlleva un mes como el de abril, en el que se espera la llegada de un total de 49 cruceros, si no hay ningún añadido o suspensión de última hora, algo que mejor no descartar.

De las 9.165 personas que llegaron ayer a bordo de estos cinco cruceros, 6.386 son pasajeros, mientras que 2.779 forman parte de la tripulación de los distintos buques.

Se da la circunstancia de que de esos más de 9 mil cruceristas, 1.225 llegaron a bordo de tres de los buques, los considerados premium. Los 5.161 restantes visitaron la ciudad habiendo estado alojados en dos buques, los más grandes de la jornada.

Desde la patronal de la hostelería, Horeca, su presidente, Antonio de María, manifestó su satisfacción por esta jornada de cruceros:“Los que vienen de fuera se dan cuenta de que Cádiz es una ciudad pegada a un puerto y un puerto pegado a una ciudad y eso no existe en casi ningún lugar de España y eso es un gran espectáculo”.

Desde la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, su presidente, José Amaya, se mostraba igualmente contento, ya que “ha sido un día en el que era una alegría pasear por una ciudad con tanta animación y ahí es donde los comerciantes demuestran que siempre están dispuestos a “abrir sus brazos a los cruceristas”.