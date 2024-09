El traslado de la Escuela de Idiomas al CEIP Adolfo de Castro en Cádiz no está tan claro como parecía

A pesar de que el propio alcalde de Cádiz, Bruno García, anunciara a comienzos de febrero que una vez cerrado el CEIP Adolfo de Castro el lugar lo ocuparía la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) -ubicada en La Laguna-, las palabras sobre este asunto de Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz, y José Manuel Verdulla, concejal de Educación, en la visita institucional realizada al IES Cornelio Balbo, han dejado en el aire este proyecto.

"No se sabe todavía si será Escuela de Idiomas. No podemos decir nada. Eso se hablará en el convenio urbanístico que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Cádiz. No podemos decir nada sin que el Ayuntamiento decida, porque el Adolfo de Castro pertenece al municipio", destacó Colombo. Hay que recordar que las instalaciones de la EOI (antiguo colegio Manuel de Falla) pertenecen al Ayuntamiento, pero es la Junta la que tiene las competencias educativas de las enseñanzas que allí se imparten.

Verdulla explicó que "se trata de un plan global con la Junta. Había una intención de trasladar la Escuela de Idiomas, pero hay que hablar con la propia escuela. Hay que preguntarles si quiere cambiarse, consultarlo con su claustro y proponerlo a la delegación. No hay un proyecto definido y sí muchas variables. Es algo lento. Y en el Adolfo de Castro hay actividad, asociaciones alojadas allí".

De hecho, en las instalaciones del ya cerrado colegio del Cerro del Moro tienen ahora sus sedes los colectivos Alendoy, AEFAM, New proyect, CD Lagunense, Flampa y Fedapa. Además, en sus instalaciones están ensayando dos comparsas.

Ninguna propuesta del CEIP Gadir

En la misma visita al IES Cornelio Balbo, la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, se refirió al cierre del Adolfo de Castro, aclarando que fue "una propuesta realizada por el propio centro educativo, por criterios pedagógicos". Paredes matizó que "nosotros no propusimos el cierre. Se estudió la situación, pensando siempre en el interés del alumnado. Felicito al Adolfo de Castro por las medidas que se llevaron a cabo siempre pensando en lo mejor para los alumnos. Fueron muchas reuniones con la inspección educativa para amparar la decisión que se tomó".

Paredes fue interrogada acerca del futuro del CEIP Gadir, quese mantiene abierto con poco más de 30 alumnos. "No me ha llegado ninguna propuesta. Es verdad que hay un descenso en la natalidad, un nuevo fenómeno demográfico y habrá que ir dando respuestas en función del mismo. Pero no hay que olvidar que un centro educativo es lo que dinamiza un barrio y en eso nos estamos dejando la piel, para que se haga la mejor oferta educativa que lleve consigo la calidad de la enseñanza", concluyó.