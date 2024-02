La Escuela de Idiomas se trasladará de la Laguna a la antigua sede del colegio Adolfo de Castro

Días después de que la Junta de Andalucía anunciara la fusión de los colegios gaditanos Fermín Salvochea y Adolfo de Castro, el alcalde de Cádiz, Bruno García, anunciaba este viernes que ya han decidido qué destino le darán a este equipamiento municipal que ahora quedará vacío.

El Ayuntamiento ha estado rápido a pesar de que la decisión, aunque se llevaba mucho tiempo temiendo, sorprendió a todos los sectores. Fue la Junta la que emitía una nota en la que daba los detalles de esta futura fusión educativa que dejaba sin uso el colegio Adolfo de Castro, situado en la calle Gualdamesí, en la barriada de La Paz.

Tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, Bruno García recordó que esta decisión se tomó de mutuo acuerdo por parte de los dos equipos directivos así como del ampa del Adolfo de Castro y que la fusión dejaba libre este edificio municipal.

"Ayer estuve visitando las instalaciones en coordinación con la Junta de Andalucía y hemos tratado de buscar una solución para que no quede vacío y pueda seguir siendo un equipamiento público con un servicio válido para la ciudad", comentó el alcalde de Cádiz.

Así, adelantó el primer edil que están en conversaciones con la Junta de Andalucía para que sea la Escuela Oficial de Idiomas, ubicada sobre lo que hasta hace unos años fuera el colegio Manuel de Falla, en pleno corazón de la Laguna, a la barriada de La Paz, precisamente al lugar que aún a día de hoy ocupa el colegio Adolfo de Castro.

Así, el alcalde recordó que la Escuela de Idiomas es también patrimonio del municipio y "las instalaciones no están demasiado bien así que hemos trasladado a la Junta una propuesta que creemos acertada y ahora podemos ya confirmar que ese será el camino elegido".

Ya hay uso para el Adolfo de Castro pero es el edificio que ahora ocupa la Escuela de Idiomas el que ahora se queda vacío, por lo que el Ayuntamiento ya anda dándole vueltas a la cabeza para aclarar el destino de este equipamiento municipal que, de momento, se calibra que pudiera destinarse para el uso de aquellas entidades sociales que han expresado ya la necesidad de contar con más espacio para llevar a cabo sus objetivos sociales.

Pero antes, el alcalde insistió en que se tendrá que llevar una obra de mejora y de adecuación "para hacer que ese espacio público tan demandado pueda ser ocupado y utilizado por entidades sociales que quieran aprovechar ese espacio". A pesar de estas primeras estimaciones del alcalde, quiso aclarar que "está por ver el destino que finalmente se le dé".

Bruno García recordó igualmente que el Adolfo de Castro cuenta con tres edificios de los que uno se corresponde puntualmente con el colegio, de manera que, a pesar del traslado de la Escuela Oficial de Idiomas, el uso actual de los otros dos edificios seguirá en manos de las entidades que están allí instaladas.

Posible uso para viviendas

El alcalde de Cádiz sorprendió poniendo sobre la mesa una posible modificación que habría que llevar a cabo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para conseguir que las actuales pistas de fútbol sala del Adolfo de Castro puedan convertirse en futuras viviendas de protección oficial. A día de hoy ese espacio está planteado en el actual PGOU como suelo destinado a equipamiento y habría que cambiarles el uso a uso habitacional, es decir para viviendas.

Reconoció García que era un hablar por hablar aún, ya que esta posible medida requiere mucha burocracia pero insistió en su obsesión y la de su equipo de gobierno en crear vivienda para la ciudad, de manera que siempre "andamos buscando espacio para vivienda. Es así y serán de protección oficial. Cada vez que vemos una oportunidad ahí estaremos".

Se atrevió igualmente el alcalde a hablar de que en las cercanías se ubicaría en un futuro incierto el nuevo hospital de Cádiz por lo que no sería mala idea crear más espacio en Cádiz para vivienda.

Cabe recordar igualmente que a día de hoy, la actual Escuela Oficial de Idiomas también alberga instalaciones destinadas a la Educación Permanente. A este respecto, el alcalde se mostró sincero y destacó que no se había hablado aún con la Junta hasta tocar ese detalle "pero se hablará. Se entiende que sí se trasladará también", pero el planteamiento inicial que el Ayuntamiento tiene muy claro es que el antiguo colegio Manuel de flla necesita mejoras

En cuanto a las instalaciones del Bidón, el alcalde adelantó que no habrá movimientos, ya que forma parte de un edificio distinto, por lo que "no teníamos prevista esa actuación, aunque no se descarta si hiciera falta".