El tranvía estará en funcionamiento en la Bahía a principios del próximo verano

El tranvía metropolitano llegó hoy por primera vez a la estación de Cádiz. Eran las 11,44 de la mañana cuando accedía a la vía 5 de la terminal de Plaza de Sevilla. Un paso esencial para la puesta en servicio de una infraestructura que se planteó por primera vez hace dos décadas y que, ciertamente, ha experimentado un impulso esencial en el último trienio.

La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, viajaron desde Chiclana hasta la capital en el primer tranvía que recorría los 24 kilómetros de trayecto al completo. Junto a ellos no viajaron los alcaldes del Cádiz, San Fernando y Chiclana, que se quejaron al no ser invitados. Desde la administración regional se indicó que era por una cuestión de seguridad al ser limitado el pasaje.

El tranvía comenzará a funcionar a principios del próximo verano. Se contará inicialmente con 7 unidades que aumentarán a 10 en 2023. En total habrá parada en 21 puntos en todo el recorrido, lo que convertirá a este transporte en un medio local, además de conectar la Bahía.

Este será el primer tranvía metropolitano que utiliza las vía de Renfe, lo que obligará a afinar el uso horario de estas unidades con los Cercanías, Media Distancia, Largo Recorrido y Mercancías. Tanto la consejera como el presidente de Renfe destacaron esta colaboración en un proyecto que podrá ser referente en toda España.