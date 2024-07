Así es el tráiler de 'Kaos', la nueva serie de Netflix que se grabó en Cádiz

En noviembre de 2022, Cádiz volvió a convertirse en plató de cine. Como viene siendo habitual de unos años para acá, una productora eligió las calles de la capital para grabar escenas de una serie para una plataforma digital. 'Kaos' eligió varios rincones de la Tacita para presentar "una visión moderna de la mitología griega y romana explorando temas como las políticas de género, el poder y la vida en el infierno".

El equipo de grabación estableció su cuartel general en Bodegas El Cortijo, en El Puerto, y desde ahí se desplazaron a otros lugares de la provincia para rodar escenas. Estuvieron en Jerez primero pero también llegaron a Cádiz para ambientar la nueva producción.

Netflix anunció el estreno de la serie para el 29 de agosto y ya ha lanzado un primer tráiler de esta nueva visión de la mitología griega con perspectiva contemporánea.

Protagonizada por Jeff Goldblum (el actor de 'Parque Jurásico' asume el proyecto como Zeus), 'Kaos' es una producción británica creada por Charlie Covell ('The End of the Fucking World', que también se puede ver en Netflix) y cuenta con la colaboración de All3Media y Brightstar. El reparto, además de Goldblum, cuenta con Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Aurora Perrineau, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola y Stanley Townsend.

La serie ha rodado ya en diferentes enclaves andaluces y de nuestro país como Toledo, la costa de Málaga (desde Marbella a la Axarquía y el centro de la capital), Almería y Tabernas, Guadalajara y Cuenca.

El argumento de 'Kaos', la nueva serie de Netflix

Kaos es una historia que se desarrolla en 8 capítulos, ambientada en 2020, en la que se lucha por el poder, amor y muerte, ofreciendo un mensaje de esperanza con unos nuevos héroes poco convencionales. Así, según se recogió este verano en diferentes medios especializados, Goldblum (antes Grant) dará vida a un inseguro y vengativo Zeus, un dios que lleva mucho tiempo disfrutando de su estatus de Rey de los Dioses hasta que se despierta una mañana y descubre una arruga en su frente. La neurosis se apodera de él y lo lleva por un camino peligroso y paranoico. Él mismo se autoconvence de que su caída se acerca y empieza a ver signos de ello por todas partes.