El tráfico portuario de la Bahía de Cádiz crece casi un 17% en 2025

El tráfico portuario en la Bahía de Cádiz ha crecido un 16,7% en 2025 cerrando el ejercicio con 5.521.066 toneladas de tráfico total general. Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos han superado el millón de toneladas y, con un total de 1.138.731 toneladas, han acumulado en este año un 106,04% más que en 2024, segýun informa la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a través de una nota de prensa.

Por su parte, los graneles sólidos también presentan una subida del 9,74% frente a 2024 y terminan el año superando los 1,8 millones de toneladas. Finalmente, la mercancía general ha concluido 2025 con 2.423.927 toneladas, lo que supone un crecimiento del 1,29% respecto al año anterior. El avituallamiento, por otro lado, ha anotado un crecimiento del 10,8% a lo largo del pasado año, sumando 132.055 toneladas.

La pesca fresca, por su parte, se recompone del descenso del año anterior y acumula a lo largo de 2025, 11.885 toneladas, un 7,41% más que en 2024, y consigue un valor de venta 50,1 millones de euros, 3 millones más que en 2024 alcanzando un 6,24 por ciento de crecimiento.

Por otro lado, respecto a la forma de transporte, el tráfico rodado con Canarias (roro) ha subido un 0,62% (930.927 toneladas) frente a 2024, año que ya presentaba un crecimiento del 12,68% frente a 2023. Mientras que el tráfico de contenedores (lolo) ha experimentado un leve descenso del 0,23% durante 2025 acumulando un total de 1,4 millones de toneladas. También desciende en teus (un 4,55% menos), y en unidades (un 5,05% menos), con un total de 211.746 y 110.968 respectivamente.

Especialmente positivo ha sido el comportamiento del tráfico de pasajeros, tanto el asociado a la línea de Armas Trasmediterránea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias como el de cruceros. En 2025 se ha superado el récord histórico de pasajeros (de cabotaje) pasando de 40.345 durante 2024 a 45.167, consiguiendo así, un aumento del 11,95% respecto al año anterior.

El tráfico de cruceros, como ya se adelantó, cierra 2025 con 344 escalas, 11 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 3,3%. Por su parte, los pasajeros descienden un 10,17%, pasando de 695.171 en 2024 a de 624.444 durante este ejercicio. Esto último se debe al incremento de buques de la clase Premium o Deluxe, caracterizados por tener menor tamaño y pasaje, aunque mayor poder adquisitivo. El total de este tipo de buques durante 2025 ha alcanzado el 59% del total de los cruceros arribados, frente al 51% de 2024.

De cara a 2026, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se marca como objetivo incrementar el tráfico de contenedores, apoyándose en la puesta en marcha de la Nueva Terminal de Contenedores, una infraestructura llamada a reforzar la capacidad operativa y la competitividad del puerto. Para ello, "continuará trabajando en el desarrollo de infraestructuras y servicios que permitan consolidar su posicionamiento dentro del sistema portuario", concluye la nota.