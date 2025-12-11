El tráfico de pasajeros con Canarias no logra compensar el freno de los flujos de cruceristas

Los datos oficiales de la web de Puertos del Estado correspondientes al tráfico de personas en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz hasta octubre de 2025 dibujan un panorama de contrastes, donde el impulso de las líneas de transporte regular se enfrenta al notable estancamiento del sector de cruceros. Las cifras acumuladas muestran que, si bien el puerto sigue manteniendo una actividad muy significativa dentro del panorama nacional, el flujo total de pasajeros se ha visto afectado negativamente, marcando un descenso del 5,4% al totalizar 565.476 viajeros frente a los 597.732 registrados en los diez primeros meses de 2024.

Esta merma en la cifra total de personas en la Bahía de Cádiz encuentra su causa principal en el segmento turístico marítimo. En el tráfico de cruceristas, el acumulado hasta octubre de 2025 fue de 526.212 pasajeros, una cifra inferior a los 563.930 cruceristas que pasaron por el puerto gaditano en el mismo periodo de 2024, lo que supone una caída del 6,7%. Paradójicamente, el número de escalas de buques de crucero sí experimentó un crecimiento, pasando de 272 escalas acumuladas en 2024 a 287 en 2025, un incremento del 5,5%, lo que sugiere que, o bien los buques que arribaron tenían menor capacidad, o bien su ocupación fue inferior en comparación con el año anterior, aunque los datos apuntan a la primera de estas argumentaciones.

Imagen de archivo de una de las muchas y grandes concentraciones de cruceros que registra Cádiz a lo largo del año / Jesús Marín

El análisis pormenorizado de la evolución mensual del tráfico de cruceros en la Bahía de Cádiz muestra que la actividad se ralentizó de forma crítica al inicio del año. Solo en enero de 2025, el número de cruceristas se desplomó un significativo 59,9%, cayendo a 12.519 pasajeros desde los 31.253 de enero de 2024. Esta caída inicial se reflejó también en las escalas de enero, que disminuyeron un 25,0%, al pasar de 12 buques a 9. Al cerrar el acumulado de febrero, el descenso en pasajeros de crucero se mantenía alto, en un 55,6% menos que en 2024 (18.841 frente a 42.464), mientras que las escalas acumuladas seguían en negativo con un -11,1%, con 16 buques frente a 18.

La tendencia de debilidad en los cruceros, aunque suavizada, continuó en el primer trimestre. El acumulado hasta marzo mostró un descenso del 35,1% en el total de cruceristas, con 41.477 pasajeros. Curiosamente, el número de buques de crucero acumulados hasta marzo se incrementó en un 15,6% (37 frente a 32), evidenciando que la estrategia de captación de escalas no se tradujo directamente en un aumento del volumen de viajeros.

Avanzando en el segundo trimestre, la brecha negativa en el volumen de cruceristas persistió. Hasta abril, el acumulado de pasajeros de crucero se redujo en un 9,7% (113.749 pasajeros), aunque las escalas continuaron al alza con un incremento del 18,3%, sumando 84 buques en 2025. El acumulado hasta mayo mantuvo esta dinámica desfavorable en pasajeros, con un descenso del 12,0% (168.752 cruceristas acumulados), incluso con un 10,6% más de escalas (115 buques). El primer semestre cerró con una caída acumulada del 11,8% en el total de cruceristas (210.107 en 2025), a pesar de que el número de escalas había aumentado un 9,3% (141 buques).

Durante el verano, la situación no logró revertirse. El acumulado hasta julio reflejó una reducción del 6,8% en pasajeros de crucero (284.744), y hasta agosto, la caída se situó en el 8,3% (345.174 viajeros acumulados), mientras que las escalas acumuladas hasta agosto crecieron un 10,1% (196 buques). La atonía en el segmento continuó en el tercer trimestre, cerrando septiembre con un descenso acumulado del 8,1% en el tráfico de cruceristas (430.065), si bien las escalas seguían mostrando un 8,3% más de actividad (236 buques). Finalmente, hasta octubre, el descenso acumulado de cruceristas se fijó en el 6,7%, confirmando la tendencia de menor rendimiento turístico marítimo en la Bahía de Cádiz durante 2025.

En contraposición a la delicada situación del tráfico de cruceros, el movimiento de personas en Régimen de Transporte, que engloba las rutas regulares ¡con las Islas Canarias, ha demostrado una gran fortaleza a lo largo del año. En el acumulado de enero a octubre de 2025, el puerto de la Bahía de Cádiz registró 39.264 pasajeros en este régimen, lo que representa un incremento del 16,2% respecto a los 33.802 pasajeros contabilizados en 2024.

Este robusto crecimiento se evidenció desde el inicio del año, cuando solo en enero, el tráfico de pasajeros en régimen de transporte creció un 42,8% (2.595 personas). Esta tendencia alcista se mantuvo e intensificó, registrando un crecimiento acumulado del 65,2% hasta febrero (5.497 pasajeros), y un impresionante 75,8% acumulado hasta marzo, con 8.447 pasajeros de transporte registrados.

Aunque las tasas de crecimiento porcentual se normalizaron ligeramente, el ritmo de captación de pasajeros se mantuvo firme en los meses siguientes: el acumulado hasta abril mostraba un crecimiento del 55,3% (11.504 pasajeros), y hasta mayo, la subida era del 44,3% (15.369 pasajeros). Con la llegada del verano, el acumulado a junio se situó en un 36,0% de crecimiento (19.773 pasajeros), y a pesar del alto volumen de pasajeros que suelen registrar estos meses, el acumulado a julio mantuvo un incremento del 23,8% (24.748 viajeros). En el acumulado hasta agosto, el crecimiento se moderó al 18,9%, con 30.364 pasajeros, y finalmente, cerró septiembre con un 16,7% más de viajeros (35.451 personas) antes de alcanzar el 16,2% final acumulado hasta octubre.

La explicación de esta sólida dinámica reside en la eficiencia y demanda de las operaciones logísticas rodadas que el puerto gestiona. El movimiento de Automóviles en Régimen de Mercancía (vehículos de carga como camiones y remolques, fundamentales para la conexión con Canarias y otros destinos) se disparó en la Bahía de Cádiz. Si bien en enero el crecimiento en este subsegmento fue solo del 2,8% (1.258 unidades), la actividad se aceleró de manera brutal: hasta febrero, el crecimiento acumulado fue del 77,6% (5.297 unidades), y hasta marzo, del 66,5% (7.105 unidades). Aunque se registró un descenso en el acumulado a abril (-5,9%, con 13.277 unidades), el tráfico se recuperó con fuerza, mostrando un incremento acumulado del 17,8% hasta junio (22.270 unidades). El gran salto se produjo en julio, cuando el crecimiento acumulado en vehículos de mercancía se disparó un 157,6%, alcanzando las 53.314 unidades. Esta explosiva demanda se mantuvo, cerrando agosto con un 148,5% de incremento acumulado (55.112 unidades), y culminando hasta octubre con un incremento acumulado total del 123,8%, al registrar 58.649 vehículos de mercancía frente a los 26.208 de 2024.

De manera complementaria, el movimiento de automóviles en régimen de pasaje (vehículos que viajan con sus ocupantes en las líneas regulares, incluyendo las de las Islas Canarias) también creció de forma positiva. Este segmento registró un aumento acumulado del 16,8% hasta octubre de 2025, pasando de 19.373 unidades en 2024 a 22.623 en 2025, reforzando la tendencia de crecimiento en las líneas de transporte. En este segmento se incluye a aquellas personas que viven en Canarias y que se han trasladado a la península y lo han querido hacer con sus propios coches o viceversa, aquellos españoles que quieren llegarse a conocer las islas y prefieren hacerlo con sus coches de confianza a cuesta. Esto suele provocar que prefieran aprovechar el viaje el barco para viajar con sus vehículos. De todas maneras, todo hay que decirlo, nada tiene que ver viajar en un buque de una naviera como es Armas Trasmediterránea en los años que corren con viajar hace años en barcos que casi siempre dejaban mucho que desear y que tenían al pasajero como en un segundo puesto en el orden de preferencias.

Ahora con la mejora de los servicios a bordo, estos buques que ropax que combinan el transporte de pasajeros y carga cuentan con prestaciones muy similares a los cruceros, salvando siempre las distancias por cuestiones obvias. La llegada a Canarias puede conllevar una o dos noches como mucho de viaje, mientras que un crucero casi nunca es inferior a las cinco noches.

En conclusión, los datos de Puertos del Estado confirman que, a pesar de que el sector de cruceros se enfrenta a un año de descenso en el volumen de pasajeros en la Bahía de Cádiz, la Autoridad Portuaria ha consolidado su posición como un punto estratégico vital para el transporte de personas y mercancías. La marcada alza en el tráfico de pasajeros en régimen de transporte (rutas como Canarias) y el extraordinario crecimiento en el movimiento de vehículos de mercancía demuestran que el puerto de Cádiz está utilizando su capacidad logística para mitigar las fluctuaciones del mercado turístico, navegando en 2025 con la fortaleza de sus líneas regulares.