Trabajadores del metal: "Fue sólo una foto que confirma que Yolanda Díaz estuvo en Cádiz"

La Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz ha valorado de "positivo" que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya venido "a enterarse de primera mano de los problemas del metal de la Bahía pero no creemos que los acontecimientos sufridos merezcan este trato y esta visita tan fugaz y porque pasaba por aquí". "Lo de ayer fue más bien sólo la foto que confirma que la Ministra ha estado en Cádiz", han apuntado en un comunicado a través de sus redes sociales, en que esperan que se haga realidad el compromiso de volver a reunirse.

Y es que, añaden, "los problemas meteorológicos -su avión tuvo que ser desviado a Málaga por la niebla en Jerez- y la apretada agenda de la Ministra, han hecho que en la reunión no se pudiera debatir los temas tratados, sólo se ha comentado muy brevemente los problemas del sector"

Desde la CTM creen que después de los acontecimientos ocurridos en los últimos años: huelga del metal, cierre de Airbus y los altos índices de desempleo, no parecía normal que la Ministra no hubiera hecho acto de presencia en nuestra provincia, justamente cuando la Bahía estaba en llamas. Por muy anecdótico que pueda parecer y por mucho que tire la tierra, es más lógico que venga a nuestra ciudad que a Orense". "Ayer mismo comentaba de que nunca huye de los problemas y que siempre va adonde los hay y evidentemente este no ha sido el caso", lamentan. "Ha actuado cómo lo que niega ser: " una política al uso" que actúa según le convenga para su hucha electoral. Nos pareció un desprecio que no viniera en su momento y también que lo haga ahora de manera tan precipitada . Más cuando su gobierno fue el que mandó las tanquetas a reprimirnos, es culpable de la pésima gestión de los Astilleros de Navantia y ella es ministra de trabajo y debería dedicarle más tiempo a la capital del paro y de los incumplimientos".

"A pesar de que nos consta y respetamos la experiencia y el conocimiento de Yolanda Díaz en nuestro sector, debería de tener claro que no todos los astilleros son iguales, no todas las provincias son las mismas y, por mucho que haya nacido debajo de una grúa pórtico, es muy distinto pasarse el día de 7 a 7 encima de una de ellas", argumentan.

Entre otras cosas, recuerdan que la reunión "ha sido por petición del alcalde de Cádiz y aprovechando que venía a la ciudad para otro acto, petición reiterada por parte de diferentes sectores y concedida con más de un año de retraso".