Yolanda Díaz: "Cádiz va a encontrar siempre mi apoyo en todo lo que pueda"

Quince meses después de que el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, le solicitase por escrito una reunión urgente ante el hundimiento industrial de la Bahía, el anuncio de cierre de Airbus-Puerto Real, loa despidos masivos en Alestis y el fuego social de la huelga del metal a punto de estallar, Yolanda Díaz bajaba por fin a la capital gaditana.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió esta mañana en el patio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz a "hacer todo lo que pueda por la ciudad, por la gente y por el entorno de Cádiz", aunque no le correspondan las competencias en materia de industria, puntualizó.

"Conozco la realidad social del lugar en el que me encuentro y ya hace mucho tiempo que tenía mucho interés por estar aquí. Hoy por fin lo he conseguido y me reuniré con el alcalde, José María González, y agentes sociales y abordaré todas las problemáticas de esta ciudad y su entorno", afirmó. Así lo hizo.

Yolanda Díaz hizo estas declaraciones a los periodistas justo antes de clausurar una jornada sobre Igualdad y Empleo organizadas por la Unión Provincial de CCOO Cádiz que encabeza Inmaculada Ortega en las que participaron el secretario general del sindicato en territorio nacional, Unai Sordo, y su homóloga andaluza, Nuria López. "Sé de donde vengo, lo que represento y aquí me van a encontrar siempre", dijo.

A modo de disculpa por su tardanza en visitar Cádiz, Yolanda Díaz aseguró que "tenía mucho interés" por estar en Cádiz. "Es verdad que me demandan de muchos lugares y es un orgullo que los ayuntamientos y las administraciones quieran que la vicepresidenta segunda acuda allí, pero mi agenda es superlativa y a mi ciudad [Ferrol] todavía no he podido ir, y he visitado en muy pocas ocasiones mi comunidad autónoma", se excusó la ministra.

"Tenía mucho interés en venir a Cádiz por razones evidentes. Siempre quiero estar donde hay problemas y a lo que vengo es, como hago siempre, a escuchar la realidad social que me van a plantear, que conozco muy bien porque he nacido bajo una grúa pórtico y algo de construcción naval sé", explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno .