Los trabajadores de Parques y Jardines se rebelan a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz

Las condiciones laborales que el Grupo Raga ofrece a los trabajadores de Parques y Jardines de Cádiz -"en una situación precaria, ganando muy poquito dinero y cerrados a la negociación"- y "el desinterés" mostrado "por esta situación límite" desde el Ayuntamiento de Cádiz, a quien este empresa le presta servicio, ha llevado al colectivo formado por 54 profesionales a protestar este viernes 14 de junio a las puertas del Consistorio gaditano en una acción enmarcada en una huelga de paros parciales que se podría convertir en absoluta "el próximo 24 de junio" si se desoyen sus reivindicaciones.

Así lo ha explicado José Luis Moreda, portavoz de los trabajadores, entre los pitos, proclamas y denuncias de una plantilla que "al cien por cien" se ha sumado a los paros que realizarán los viernes, lunes y miércoles de 9.00 a 12.00 horas. "Así que aquí estaremos el próximo lunes, y al siguiente, y al siguiente día de parto, y así sucesivamente, si esto no se arregla", ha advertido el representante.

De esta forma, Moreda, junto a sus compañeros y compañeras, han aclarado que llevan "años" luchando por unas mejoras salariales que, a su juicio, sí han conseguido "otros colectivos como el de Ayuda Domicilio o los Servicios de Playa". "Nosotros no queríamos llegar a este extremo de la huelga pero en vistas de que la empresa no hace caso y de que el Ayuntamiento tampoco se ha posicionado pues no tenemos más remedio que venir aquí para que nos escuchen, que parece ser la única forma posible", ha lamentado.

Y es que Moreda, que explica que iban a comenzar con las movilizaciones el pasado día 5 de junio, pararon el plan por la cita con el Sercla que tenían con la empresa, un acto de mediación donde habían solicitado la presencia de algún representante del Ayuntamiento de Cádiz, "pero ninguno se presentó". En vistas de que la empresa "se cerró en banda" en la negociación y de la ausencia municipal, los trabajadores de Parques y Jardines han decidido dar continuidad a estos paros e ir "a la huelga total" en diez días si no se les ofrece solución.

Sí reconoce Moreda que ha habido conversaciones con los concejales de Parques y Jardines y Medio Ambiente, Loli Pavón y José Carlos Teruel, respectivamente, "pero ellos no nos dan solución, simplemente nos han escuchado y nos dice que no pueden hacer nada", han asegurado sumando que con su ausencia en el Sercla "pues nos da la impresión de que les da igual o de que no quieren saber nada de este tema".

Un tema que se resume en 200 euros de incremento salarial para sueldos que oscilan "entre 1.000 y 1.200 euros" y una rebaja de horas de las 37,5 actuales a 35 horas. "Y esa ha sido nuestra línea de partida porque ya en el Sercla dijimos que estábamos dispuestos a ser flexible y que la subida salarial incluso se podría hacer paulatinamente, pero nada...", se ha quejado el portavoz de los trabajadores que también ha barajado que el Grupo Raga no les da "absolutamente nada" porque "está en prórroga, se quieren ir y están a disgusto con el Ayuntamiento de Cádiz".

"Es un tema entre empresa y trabajadores aunque nosotros siempre estaremos escuchando"

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cádiz, el alcalde ha asegurado que con todos los colectivos y en todas las materias tiene "el mismo proceder" que es "dialogar e intentar siempre que las cosas mejoren". En este sentido, Bruno García ha recordado que el colectivo de trabajadores de Parques y Jardines ya han mantenido "cuatro reuniones con nuestros concejales", a la vez que ha valorado que se trata "de un tema entre empresa y trabajadores".

Con todo, y "respetando todas las manifestacioens que consideren oportunas hacer", el primer edil ha señalado que estamos ante "una situación compleja" porque el Ayuntamiento tiene "los recursos que tiene" y su equipo se encuentra lidiando con un pliego (el que el Grupo Raga ganó la adjudicación) que no era de ellos "sino del equipo de Gobierno anterior".

En cuanto a la ausencia municipal en el Sercla, el concejal José Carlos Teruel ha aludido a que "no ha sido una decisión política" sino que han sido "los técnicos habilitados" los que han entendido "si el Ayuntamiento tenía o no que estar presente". "Y, como ha dicho el alcalde, esto es una negociación entre empresa y trabajadores. Ellos están pidiendo una mejora de un pliego actual que está dotado con el dinero que está dotado y todavía les queda una prórroga más porque el pliego era de dos años con dos prórrogas de un año cada una, y estamos en la primera", ha repasado Teruel.

"Como dice el alcalde, los recursos que tiene el actual pliego está trabajado por el anterior equipo de Gobierno. Ellos entienden que necesitan unas mejoras que ese pliego, que no es nuestro, no las contempla, pero para ello tendrán que llegar a un acuerdo con la empresa", ha resuelto el edil a lo que el alcalde ha sumado que el Ayuntamiento "siempre estará escuchando, atendiendo e intentando formar parte de una solución".