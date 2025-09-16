Toma de posesión de la nueva directiva del Colegio de Médicos de Cádiz

La junta directiva del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), presidida por la doctora Felicidad Rodríguez Sánchez, ha tomado posesión administrativa durante el Pleno celebrado el pasado 15 de septiembre. Además de la doctora Rodríguez Sánchez como presidenta, los integrantes de la nueva junta que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años son los doctores Antonio Ares Camerino, Julián López Álvaro y Antonio Salat Martí como vicepresidentes. La doctora Mª Carmen Sebastianes Marfil es la nueva secretaria general, mientras que la doctora Pilar Moreno Paredes ejerce como vicesecretaria.

Las diferentes vocalías están representadas por los doctores Antonio García Navas, al frente de la sección de Médicos de Atención Primaria; Josefa Luisa Ortega García, que continúa como vocal de Medicina Hospitalaria, y Julio Infante Duréndez, quien se suma a la junta en esta nueva etapa como representante de los médicos de Ejercicio Privado.

En las secciones de Médicos en Formación de Especialidad y de Médicos Jubilados se incorporan Blanca Pizarro Fargallo y Antonio Lorenzo Peñuelas, respectivamente. La doctora Beatriz Alonso GIl accede como vocal de Médicos en Promoción de Empleo; el doctor Manuel Ángel Gracia Romero, como representante de los Médicos de Administraciones Públicas, y la doctora Ana Santaella García, como vocal de Médicos Tutores y Docentes.

La delegaciones territoriales cuentan con nuevos responsables y así la doctora Carmen Fidalgo Campaña está al frente de la sede de la Bahía de Cádiz, mientras que a cargo de las sedes territoriales del Campo de Gibraltar y de Jerez-Sierra están los David Deblas Sandoval y Alfredo Michán Doña.

Asimismo, la Junta Directiva del COMCADIZ, a propuesta de la presidenta, ha nombrado en este mismo pleno distintas asesorías de área, que tienen como referentes a los doctores María Gutiérrez Márquez (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo-PAIME), Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz (Cooperación Internacional), Sebastián Quintero Otero (asociaciones de pacientes), Antonio José Bascuñana Quirell (acción social), José Mª Ruiz Tudela (coordinación con las ONGs y Voluntariado) y Amalia Moreno Fraile (estrategias de igualdad).

El proceso electoral que se abrió el pasado 19 de agosto culminó con la presentación de la única lista conjunta encabezada por la doctora Felicidad Rodríguez y que ahora ha jurado sus cargos.