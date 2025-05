Tirón de orejas de la Junta al Ayuntamiento de Cádiz por falta de transparencia sobre el Campo de las Balas

Cádiz/El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, dependiente del ejecutivo autonómico, ha instado al Ayuntamiento de Cádiz a que facilite a la plataforma ciudadana y vecinal 'El Campo de las Balas no se vende' toda la información que le viene solicitando, hasta ahora sin respuesta, sobre la operación de venta de ese solar municipal para uso hotelero, tal y como vienen reclamando desde el año pasado. El Campo de las Balas lo compone un suelo urbano situado en un privilegiado balcón a la Bahía en el cinturón amurallado del casco histórico de Cádiz, entre el Castillo de Santa Catalina y el Parador de Cádiz, conectando la fortificación con la Alameda y las Murallas de San Carlos.

"La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada", dicta el organismo en una resolución firmada el pasado 14 de marzo de marzo de la que informaron esta mañana a los medios Paco Gómez y Marisa Campos, representantes de la plataforma y de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro. El consejo insta además al Ayuntamiento de Cádiz a que en el plazo de diez días desde su notificación le remita las actuaciones realizadas. Ante esta resolución, que agota la vía administrativa, sólo cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

"Hace ya más de un año que empezamos a trabajar en defensa de que el Campo de las Balas siga siendo público. Hemos estado haciendo gestiones ante la Junta de Andalucía. Hubo un pequeño desacuerdo en cuanto a la catalogación de la muralla", explica Paco Gómez a los periodistas. "Decían algunos historiadores que ese tramo no forma parte del recinto amurallado, pero la Junta nos confirmó que sí, que forma parte del recinto amurallado de Cádiz. Eso implica que cualquier construcción tiene que estar retranqueada 50 metros. Ese requisito tira por tierra todo lo que está en un principio previsto por el Ayuntamiento, que habla de 10 o 15 metros por el tema de protección del litoral", asegura el portavoz de la plataforma ciudadana.

"Además tenemos dudas en cuanto a la ampliación prevista en el solar donde están los garajes de Hollywood [nombre popular del antiguo conjunto residencial militar contiguo] porque, realmente ¿a quién pertenece ese suelo? ¿al Ayuntamiento? ¿a los propietarios de esos edificios? Estamos solicitando información, sobre si es municipal o privado", añade Paco Gómez. "También pedimos documentación de todos los trámites que se han ido siguiendo y sobre el justiprecio, sobre de dónde salen esos 6,2 millones de euros, que curiosamente, fue la misma cantidad en la que se valoró el solar de las viviendas de Puntales", agrega. Esos 6,2 millones de euros sería el precio que tendría que pagar la firma hotelera por hacerse con esos terrenos municipales.

"En octubre del año pasado solicitamos toda esa información al Ayuntamiento. No nos contestaron. Esperamos un mes y como siguieron sin contestarnos recurrimos al Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía, que abrió una investigación y que emitió una resolución en marzo en la que nos dan la razón en el sentido de que lo que pedimos es información pública y como tal, el Ayuntamiento tiene la obligación de trasladárnoslo y, si no lo hacen, tienen que justificar por qué no pueden hacerlos", explica el portavoz de la plataforma. "No ha habido notificación alguna por parte del Ayuntamiento y el siguiente paso ha sido comunicar al Consejo de Transparencia que no hemos recibido nada. A partir de ahí, el consejo ha actuado y actuará. Y no se sabe si incluso terminará incoando algún expediente de sanción. Nosotros queremos información, simplemente, porque tenemos derecho a ella", avanza.

"El Consejo de Transparencia nos da la razón en el sentido de que tenemos derecho a esa información pública. Luego nos gustará o no, pero tienen la obligación de facilitárnosla y vamos a seguir exigiéndola", recalca Paco Gómez.

La plataforma no ha vuelto a mantener ningún contacto con ningún miembro del equipo de Gobierno desde hace más de un año, cuando se vieron con el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, respondió Paco Gómez a pregunta de este periódico. "Nos trasladó que el uso hotelero constaba en el PGOU y que no habría cambio ninguno, que eso era un beneficio para la ciudad y que esos 6,2 millones de euros, 5 millones serán para Valcárcel, que parece estar todavía en un limbo y donde se ha anunciado una plaza pública, que no sabemos ni cómo será. Y que del 1,2 millón restante, 600.000 euros serán para la Avenida de Astilleros y otros 600.000 para el Parque del Descanso, en el antiguo Cementerio de San José. Pero hemos visto que ya se han solicitado préstamos para ejecutar esas obras, así que no sabemos dónde irá ese dinero si en algún momento se cierra la operación, si se va a quedar en un cajón. Creemos que no es necesaria la venta de ese privilegiado suelo público", sostiene el representante de la plataforma.

"Consideramos que no es excusa decir que el uso hotelero está en el PGOU. Eso se introdujo hace 15 años y posiblemente en Cádiz no sean necesarios tantos hoteles ya. Y el PGOU no es un documento inerte, se puede modificar. De hecho, la semana que viene se celebrará un pleno en el que se va a modificar el plan general para poder transformar en viviendas una serie de locales. El PGOU es modificable", opina Paco Gómez.

"Pero no solo reivindicamos que el Campo de las Balas siga siendo público, sino que también pedimos que se dignifique toda la zona de la Alameda y su patrimonio, que conecta con el Parque Genovés y con el Castillo de Santa Catalina, con este solar en medio. A los dos días salieron diciendo que se iba a rehabilitar la pérgola de Santa Bárbara y todavía no se ha hecho nada, salvo el anuncio de que se invertirá 1,2 millón de euros en arreglarla, cuando eso fue lo que costó construirla ¿Realmente merece la pena arreglarla cuando se demostró que no servía para nada y hay alternativas? También propusimos dignificar la Alameda, que es una zona que está un poco abandonada y abrir al público el paseo del Baluarte de la Candelaria. Anuncian muchos proyectos cuando hay colectivos que los proponen pero al final no hacen nada", concluye el portavoz de la plataforma.

En el arranque de su comparecencia ante los periodistas, Paco Gómez pidió "disculpas por hacer esta rueda de prensa en la calle", ante el Ayuntamiento y no en su interior. "Solicitamos a través de los grupos de la oposición municipal, tanto de AIG como dl PSOE, pero se nos ha denegado porque parece ser que los salones del Ayuntamiento sólo los pueden utilizar los grupos municipales, cuando vemos que hay muchas presentaciones de organizaciones y colectivos dentro de la casa consistorial".