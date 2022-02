Las tiendas de mascotas están que trinan con la nueva ley de protección animal

El Gobierno ha dado luz verde a la Ley de Protección Animal, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la que va a poner coto a los circos con animales salvajes, a la venta en tiendas de mascotas o el sacrificio y abandono 'cero' de animales de compañía.

Unidas Podemos están detrás de la tramitación de una norma que irá contra el uso de animales en circos, en cabalgatas o su uso de forma ambulante como reclamo o incluso para ejercer la mendicidad valiéndose de ellos. Pero uno de sus puntos tiene a los propietarios de tiendas de animales algo preocupados pues el anteproyecto contempla que no podrán vender en sus establecimientos animales, y, menos, exponerlos en sus escaparates bajo la pena de altas multas. A partir de ahora, para adquirir un perro, un gato o incluso un pececito de colores sólo se podrá hacer acudiendo a un criador profesional.

Así, Alfonso Almansa, propietario de Cadizoo con tiendas en Sagasta y García Carrera, afirma que, con esta ley lo que van a hacer es potenciar la venta ilegal de animales. "El que entre en una de nuestras tiendas podrán comprobar lo bien cuidados que los tenemos. Sin ir más lejos, nosotros tenemos a unos trabajadores contratados expresamente para el cuidado y mantenimiento de las mascotas".

Almansa es partidario de que se cree un organismo para controlar las tiendas y las clínicas veterinarias. "Lo que no se puede hacer es terminar castigando, como siempre, a los que pagamos impuestos y llevamos muchos años trabajando". Sin embargo, el dueño de Cadizoo dejar caer que hay personas que llevan toda la vida vendiendo animales "sin ningún tipo de control sanitario ni veterinario y no les va a pasar nada. Y no sólo eso, sino que, además, van a redoblar sus ventas".

Las tiendas de mascotas manejan una cifra muy significativa: sólo el 10% de los animales que se compran se adquieren en tiendas, al resto se accede a través de métodos fuera de la ley y sin control fiscal.

En Cadizoo venden ahora mismo peces, conejos, chinchillas, hamster, ratones de laboratorio, y luego, algunos pájaros como canarios, diamantes, mandarines, agaponis, ninfas... ".

Realmente los animales no son una cosa que se venda a diario, puede suponer, según Alfonso Almansa, un 20 o un 30%, como mucho, de la caja diaria. Lo que sí representará para ellos pérdidas cuantiosas será la que venta de complementos para el animal o la alimentación: "Ahí sí estaríamos hablando ya de una caída en las ventas que puede rondar el 80 o el 90%".

En el sector ya empiezan a vaticinar cierres y despidos si esta ley sale para adelante: "Nosotros, de momento, tenemos en plantilla de diez personas entre las dos tiendas. Si se aplica esta nueva normativa tendrái que prescindir de las tres personas que se encargan del mantenimiento de los animales. Y si bajan las ventas pues ocurrirá lo mismo con otras dos personas, y, en vez de ser diez, once o doce personas, como ocurre en épocas de Navidad, pues tendremos que quedarnos sólo cuatro o cinco entre las dos tiendas y no es plato de buen gusto para nadie dejar a varias familias en la calle".

"Si no vendo el pájaro, ¿a quién puñetas le vendo la jaula?"

Por otra parte, Jesús García, de Hobby Fauna, en la calle Hospital de Mujeres, sabe que a corto y medio plazo aún no lo notarán pero a la larga las ventas irán mermando, "porque ahora mismo vendo el pájaro y vendo la jaula. Si no vendo pájaro cómo puñetas vendo jaulas".

García es también de los que piensa que los clientes terminarán acudiendo al mercado negro. En la caja del día a día puede que no note mucho la venta directa de animales. "A lo mejor vendo un conejo al mes, pero ya suelo quedarme con su mantenimiento, y si no vendo el animal, tampoco vendo su comida, ni las golosinas, ni los bebederos".

El propietario de Hobby Fauna afirma, algo más ofuscado, que esta ley busca proteger a los animales: "Aquí no se mira por las personas, ni a los autónomos, ni nada. Al que ha planteado la ley eso le ha importado un pimiento".

"Siempre he pensado que, para ellos, una tienda de animales es como un infierno. No quieren tiendas de animales ni en pintura. Si se cierran, mucho mejor, porque están en contra de la venta de animales de compañía. Cuando hablo de ellos hablo de una tendencia política concreta, la gente de IU o Podemos que ha planteado la ley. Están pensando en proteger a los animales, no a las personas y si cierro la tienda, pues mejor para ellos", según critica Jesús García.

El popular escaparate de La Jungla

En Ana de Viya está La Jungla. Su escaparate ha sido siempre un punto de parada forzosa para los niños pues siempre han tenido expuestos a pequeños cachorros.

Silvia Sainz, su propietaria, afirma que la ley "será un varapalo grande para el sector. Ahí se pondrán las botas los criaderos, que, al ser los únicos legitimados para vender un perrito, aprovecharán para subir los precios".

"Y si vendo menos perros, mi peluquería tendrá menos clientela, venderé menos correas, etcétera". Silvia Sainz piensa que esta ley es un error y que, además, ha dejado fuera, de momento en su anteproyecto: la venta online de animales. "Yo no los voy a poder vender en la tienda, pero sí lo podré hacer por internet, por privado, siendo ese el dinero más negro que hay".

La dueña de La Jungla defiende que lo que tienen que hacer es meterse más en ver en qué condiciones se tiene a los animales en las tiendas, en los criaderos. "Si no, que vengan a mi tienda cuando quieran para ver la calidad de vida que tienen los perritos que vendemos. Tienen sus vacunas, su desparasitación, su higiene, están alimentados con el mejor pienso. Y si los tengo en el escaparate los tengo con sus bombillitas de calor de infrarrojos o si hace calor tienen el mismo aire acondicionado que yo. Que se metan en eso. Lo otro no tiene lógica".

"Si no nos movilizamos esto irá para adelante. Los gestores de esta ley es gente muy radical y los extremos son siempre perjudiciales. Yo tendré una tienda de venta de animales pero lo que no saben es que todos los meses dono 50 euros a una protectora de animales o que en mi escaparate tengo tanto anuncios de perros en adopción como en venta, de manera que el cliente puede elegir una opción u otra". "Los piensos los dono antes de que caduquen, abrigos, collares, pipetas. Que nos señalen como que le podemos hacer daño a los animales...", sentencia Silvia.