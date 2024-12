La tienda de productos portugueses Maninha Sardinha abre este viernes en la calle Brasil de Cádiz

Los productos portugueses de Maninha Sardinha llegan a la calle Brasil de Cádiz. Este viernes, 6 de diciembre, tendrá lugar la inauguración de la segunda tienda de esta firma, que abrió en la calle Cobos de la capital el pasado mes de julio. El nuevo local se ubica junto al famoso Bar Nebraska y, como gesto de bienvenida hacia sus nuevos clientes, acogerá una degustación de pasteles de nata y vino de Oporto sobre las doce del mediodía.

Latas de conserva de atún en aceite. / Julio González

Maria Lopes, propietaria de Maninha Sardinha, cuenta que esta apertura viene motivada porque quería expandir el negocio a extramuros ya que "mucha gente que vive en esta zona me decía que no le daba tiempo de bajar a Cádiz y yo no lo entendía porque pensaba "si ya estamos en Cádiz", hasta que me enteré que a las personas que viven en Puerta Tierra se les llama 'beduinos' y a veces les cuesta ir al centro. Por eso empezamos a buscar un local que cumpliera nuestras condiciones para llevar nuestros productos y que la gente no tuviera que moverse".

Ese local se encuentra en la calle Brasil número 1, es más grande que su primera tienda y, por ello, pondrán a la venta más productos. "Tendremos los pasteles de nata, los de siempre y veganos, mayor variedad de vinos de Oporto, también una oferta más grande de quesos de mi país, bacalao, café para tomar en el momento y bolsas de café en grano de Brasil, Angola, Cuba y Portugal, conservas, patés, licores y, como novedad, venderemos mantequilla con un toque de sal, bolo rei, que es muy típico de estas fechas y es muy parecido al roscón de Reyes, y torta de azeitao, un dulce típico de Sétubal".

Pasteles de nata. / Julio González

El nuevo establecimiento tiene una decoración muy similar al original, con el color azul, los azulejos de Portugal y el gallo como protagonistas. "Estamos muy contentos con esta nueva apertura, la gente que pasa por allí no para de preguntarnos cuándo vamos a abrir. Además el 6 de diciembre es mi cumpleaños y hace un año que llegamos a Cádiz, por lo que es una bonita fecha para celebrar", explica Maria.

La aceptación de la tienda de la calle Cobos ha sido muy buena por parte de gaditanos y turistas. "El balance de estos casi seis meses es increíble. A la gente le gusta mucho Portugal y nuestros productos. Vendemos mucho vino de Oporto, vino verde y los pasteles de nata, que son el producto estrella. Por eso pusimos en marcha, y lo haremos también en la nueva tienda, un servicio a domicilio para los pasteles, que se ampliará a otros productos en el futuro. Los clientes que lo deseen pueden encargarlos por teléfono o a través de nuestra página de Instagram y se los llevamos a casa. Nos vamos adaptando a lo que demanda el cliente", sostiene la propietaria de Maninha Sardinha.

Vino verde de Portugal. / Julio González

El horario de la nueva tienda será el mismo del negocio del centro: de 10:30 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas, viernes y sábados hasta las 21:30 horas. "Ya veremos si ampliamos el horario dependiendo de la demanda. Quizá en verano la cosa cambie con tanta gente por esta zona, con la playa tan cerca... Ya nos ha dicho mucha gente del hospital que se van a pasar para comprar nuestros pasteles para desayunar. Tenemos muy buenas expectativas. Estamos encantados en Cádiz", concluye Maria.