La Tía Norica de Cádiz, una abuela de 40 años

La histórica compañía de títeres La Tía Norica está de aniversario. Más allá de su primitivo origen, que hunde sus raíces en una tradición titiritera a la que se atribuyen varios siglos de vida, el actual grupo celebra esta semana los 40 años de su última recuperación como compañía, aquella que se activó de manera oficial en diciembre de 1985, aunque se fue fraguando antes años antes, y que, como merece la memoria de tan gaditano personaje, se mantiene en la actualidad, cuatro décadas después de ese último rescate, de la mano de un incombustible grupo de impagables titiriteros, siempre con el identitario sello de la familia Bablé a la cabeza.

En estos días, previos a su actuación navideña, la compañía anda montando su teatrillo (el diminutivo se queda corto al comprobar el calibre del montaje) en el Teatro del Títere La Tía Norica, la sala que vino a sustituir al desaparecido Cómico de la calle San Miguel y que se concibió, precisamente, como sede estable de la compañía. Sin embargo, los muy relevantes hallazgos arqueológicos encontrados durante las obras, los que permiten dibujar con más precisión el muchas veces imaginado Cádiz fenicio, hizo virar aquel primitivo proyecto y apostar por una convivencia teatro-arqueología que, al final, vino a dar al traste con la idea de convertir el lugar en un espacio propio para la histórica compañía de títeres.

Pese al pasado contratiempo, la actual compañía goza buena salud y ha ido acumulando premios de prestigio (como la Medalla de Oro de las Bellas Artes o el Max, entre otros) al que mañana lunes, 15 de diciembre, sumará la Medalla de Oro de las Artes Escénicas. Pepe y Eduardo Bablé, herederos de sangre de la tradición que durante tantos años encabezó su padre Eduardo Bablé Cabello, nos abren las puertas del Teatro del Títere en pleno montaje de su escenario.

Junto a ellos, los nombres de todas las personas que forman parte de esta compañía y que se afanan en las labores de montaje que, una vez acabadas, darán paso a los ensayos de rigor. Se trata de Manuel Abascal, Manuela Quintana, Josefina Pereira, Manuel Alcina, José Manuel Dueñas, Luis Jiménez, Manuel Morillo, Adrián Morillo, Manuel Maline, Fernando Bablé, Carolina Bablé, Carmen Bablé, Oliver Bablé y José María Hoyo, el responsable de la restauración a la que están siendo sometidos los títeres de la compañía.

Pepe Bablé, director de la compañía, sostiene mediante la percha al muñeco de la Tía Norica, en una imagen tomada en un camreino del Teatro del Títere. / Lourdes de Vicente

Aunque el aniversario actual se limita a los 40 años de recuperación de la actual compañía, el cumpleaños sirve para poner de nuevo en valor a la que quizás es la abuela más popular de Cádiz, su personaje de ficción más conocido con permiso de otro clásico de la compañía, el incombustible y pícaro nieto Batillo. Ambos, junto a otros personajes y varias historias, anidan en la memoria de muchos gaditanos de ahora y han formado parte de la infancia de muchísimos más. Como recuerda Pepe Bablé, el obispo Arbolí, según recogió Arcadio Larrea, dejó constancia de que “desde la más tierna infancia” conoció los títeres de la Tía Norica. El futuro prelado nació en el muy lejano 1795. Y también documentado está la pervivencia del grupo, entre 1815 y 1870, en un teatro de la calle Compañía.

Una tradición de siglos, pues, que sin embargo ha vivido caídas y resurrecciones varias durante su dilatada historia. El último cierre de telón ocurrió alrededor de 1974, con una anunciada despedida en Canalejas que, felizmente, no fue la definitiva.

Miembros de la compañía de títeres La Tía Norica posan ante el montaje del teatrillo para la representación navideña de los ‘Autos’. / Lourdes de Vicente

Un libro de Carlos Aladro sobre la historia de la compañía, recuerda Bablé, fue el “detonante” de esta última recuperación que ahora se celebra y que fue posible gracias de nuevo al patriarca de los Bablé y al impulso de la Fundación Municipal de Cultura que, bajo el gobierno de Carlos Díaz, estaba al mando de Manuel González Piñero. En 1984 montaron la obra ‘El dragón de tres cabezas’ y al año siguiente, el 18 de diciembre de 1985, se escenificaron una parte de los 29 cuadros de los ‘Autos de Navidad’, en una recuperación que se ha mantenido hasta nuestros días y que se ha ido enriqueciendo y ampliando con otras obras y más personajes.

Además, los textos de Aladro despertaron también la conciencia patrimonial del legado titiritero e hicieron que la Dirección General de Teatro, cuando aún no existía el Ministerio de Cultura, comprara los muñecos históricos originales a su propietario de entonces, Joaquín Rivas. Estos son, por tanto, los títeres que hoy se exponen en el Museo de Cádiz.

Estas últimas cuatro décadas han estado jalonadas de actuaciones fijas, como la de los ‘Autos’ en su fecha navideña o ‘El sainete’, con percance taurino incluido para la Tía Norica, en el Festival Internacional del Títere. Además, la compañía ha ido recuperando otras obras gracias a los textos que con celo guardaba la familia Bablé: ‘Batillo cicerone, pimpi de Cai’, ‘El sueño’, ‘El baile de marionetas’ o el ya citado ‘Dragón de tres cabezas’.

José María Hoyo, restaurador de los títeres de la compañía. / Lourdes de Vicente

En el horizonte, para celebrar convenientemente estas cuatro décadas de nueva vida, está la intención de ir representando estas obras, el proyecto de rodar un corto de animación bajo la dirección de José Manuel Serrano Cueto y, sobre todo, la firma de un convenio que permita a la compañía exponer de forma permanente en el Museo del Títere todo su fondo patrimonial nacido de estos 40 años: más de 200 títeres, telones, escenarios, decorados, teatrillos... Todo lo que una abuela sería capaz de guardar con pasión para las generaciones venideras.

Una gaditana sin calle en su ciudad ‘natal’

Los miembros de la actual compañía de títeres, formada bajo el paraguas de una asociación cultural y que sacan adelante su trabajo con una buena dosis de empeño y voluntariado, recuerdan que un personaje tan gaditano como La Tía Norica no cuenta en su ciudad con una calle a su nombre. Y eso que en los últimos años se ha producido un verdadero cambalache en el nomenclátor urbano de Cádiz, con variaciones de todo tipo pero que, por la razón que sea, no se han acordado de este personaje de ficción tan arraigado a Cádiz e, incluso, a algunas de sus expresiones, como ese popular “Eres más malo que Batillo...”. Pero el grupo se mantiene inasequible al desaliento y apuesta por seguir manteniendo, con calle o sin ella, una tradición histórica que podrá verse de nuevo esta Navidad en el Teatro del Títere de la Tía Norica. Habrá funciones a las seis de la tarde los días 22, 23, 26 27, 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero.