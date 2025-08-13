The Jungle Jam recupera todos los jueves la música en directo en el Essenzia Club de Cádiz

La cantante neoyorkina Theresa, una de las invitadas por The Jungle Jam a Essenzia.

Hace un mes regresó a la Sala Essenzia Day & Night Club de Cádiz The Jungle Jam, un comunidad de encuentros entre músicos en la capital gaditana, creada por la fotógrafa de conciertos y cantante Nía Rosas. Para este jueves 14 de agosto, a partir de las 23:30 horas, han organizado un Homenaje a las divas del rock en el que se revivirán sus himnos en un concierto lleno de energía a cargo de la artista y compositora gaditana Celia Loba. La entrada es gratuita.

Ya han pasado por The Jungle Jam músicos de la talla de Raimundo Amador, entre muchos otros talentos que han dejado su huella en la escena local: Miah Lora, Acizsound, Desi (Agapornis) Desiree Diouf, Celia Loba, Suso Perez (Los Aslándticos) Vanilla Karr, Antonio Lagarda, Merche Corisco, Ludi, Nacho Salmeron y David Strike, entre otros.

Cartel del Homenaje a as divas del rock. / T.J.J.

The Jungle Jam funciona con una banda residente que cada jueves invita a un artista especial, normalmente a un o una cantante, aunque a veces también a otros músicos diferentes. A cada músico que se suba a tocar unas dos o tres canciones se le invita a una cervecita por cortesía.

Raimundo Amador, durante su participación en The Jungle Jam. / Nía Rosas

La experiencia arranca con un concierto temático de 1 hora y 15 minutos que puede ser de funk, jazz, blues, soul, sonido Motown, un homenaje a las divas del rock o cualquier otro género musical. Después se abre una jam session de 45 minutos con los mismos músicos del concierto y otros que se suman a tocar canciones conocidas, improvisando y haciéndolas suyas, desatando la parte más salvaje e imprevisible del evento. En total son dos horas de música en directo, de baile y energía. Además, la Sala Essenzia Club cuenta con terraza.

The Jungle Jam surge en un contexto musical en el que, tras la pandemia, solo siguió apostando por las jam sessions el mítico Cambalache Jazz Club, cerrado desde las Navidades de 2024.

La Sala Essenzia Day & Night Club está en la Plaza San Juan de Dios, muy cerca del Ayuntamiento, junto al KFK.