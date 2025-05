The Beatles revivirán en Cádiz del 27 al 30 de mayo

62 años después de la publicación de su primer álbum, ‘Please please me’, The Beatles siguen enamorando al mundo tras dejar una estela musical inigualable. Sus seguidores se cuentan por millones en todo el mundo, aglutinados muchos de ellos en club de fans que se encargan de mantener viva la llama del cuarteto de Liverpool. Una de las últimas grandes alegrías de los seguidores de este mítico conjunto se produjo en 2023 con el lanzamiento de la canción 'Now and then', creada por John Lennon a finales de los 70, poco antes de morir asesinado en la puerta del edificio Dakota de Nueva York el 8 de diciembre de 1980, y rescatado gracias a la Inteligencia Artificial.

Uno de estos clubs se localiza en la provincia, Club de Fans The Beatles Cádiz, y va a celebrar en la capital, del 27 al 30 de mayo, sus IV jornadas dedicadas a los Fab Four. El martes 27 se inaugurará, en el Castillo de Santa Catalina a las 19.00 horas, la exposición ‘In My Life, música y recuerdos’, con permanente hilo musical Beatle que acompañará al visitante. En la antigua fortificación se expondrá una recopilación de material de coleccionismo del presidente del Club, José Manuel Peña, que atesoró desde que descubrió a The Beatles a finales de los 80. "Fui comprando lo que podía, con los escasos recursos propios de un joven. Recuerdo que en una excursión a Madrid con el instituto compré en una tienda mis primeros singles, originales de los 60, que se podrán ver en la muestra", relata.

Con el tiempo y ya con mayor poder adquisitivo, más el boom de internet, Peña fue acopiando tesoros, como una entrada original de uno de los dos conciertos, a comienzos de julio de 1965, que el grupo inglés hizo en España, en este caso en la plaza de toros de Las Ventas en la capital de España -el otro fue en la Monumental de Barcelona-, por la que pagó 700 euros. "Una entrada perfecta, sin doblar, con la publicidad trasera de Fundador Domecq. Costaba 300 pesetas, un dineral para la época, porque era de las filas delanteras", apunta. Precisamente esta adquisición fue el culmen, y el final, de su afán por acumular recuerdos del grupo.

Una hora después de inaugurarse esta muestra, el propio Peña junto a Fran Pena ofrecerán un concierto acústico que recordará algunos de los temas más emblemáticos de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

El miércoles 28 tendrá lugar, en el Edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz, a las 19.00, la conferencia ‘La percusión auxiliar en las canciones de los Beatles’, a cargo de Ezequiel Rebollo. "Es sorprendente lo que ellos utilizaron en cuanto a percusión además de la batería de Ringo. En el estudio donde grababan, en Abbey Road, había muchos instrumentos de otros grupos que también grababan allí, de otras nacionalidades y estilos, y ya se sabe que los Beatles experimentaban mucho y eran muy curiosos en relación a otras formas de hacer música", adelanta.

El jueves 29, en el mismo edificio y a la misma hora, la periodista Marta G. Navarro hablará sobre ‘El Quinto Beatle’, su podcast, que se emitirá en directo en streaming, cerrándose el programa de actos, también en el mismo espacio, el viernes 30 con un concierto de La banda de Eleanor Rigby, tributo a The Beatles, a las 20.00.

Estas jornadas están organizadas por el servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz y el Club de Fans Beatles Cádiz, con el patrocinio de la Diputación Provincial.

La leyenda continúa

El Club de Fans gaditanos se creó hace unos años, reuniendo a todos aquellos seguidores que han querido compartir su amor por la legendaria banda. "La beatlemanía siempre ha estado muy dispersa y decidimos unirnos para estar al tanto de lo que sucede alrededor de The Beatles", destaca Peña.

Se trata de un club "muy activo" que estuvo presente en uno de los conciertos que Paul McCartney ofreció en Madrid el pasado mes de diciembre. Un club que defiende el "legado importante" de un grupo al que, lejos de envejecer mal con los años, "el tiempo lo ha revalorizado y las nuevas generaciones se siguen enganchando". Una banda que, según José Manuel, se hizo más legendaria con la muerte de John Lennon, diez años después de la disolución de esta formación. "Ahí acabó la ilusión de los fans por el reencuentro y comenzó la leyenda, que ha ido a más con los años", concluye.