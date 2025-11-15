Dos candidatas para la tercera terminal de cruceros de Cádiz: Ocean Terminals y MDT Port Investments muestran sus cartas

La carrera por la tercera terminal de cruceristas del puerto de Cádiz ya tiene dos protagonistas visibles. Ocean Terminals, S.L.U. y MDT Port Investments, S.L. han sido, hasta la fecha, las únicas empresas que han manifestado interés formal en hacerse con la construcción, gestión y explotación de la futura infraestructura del muelle Reina Sofía, una pieza clave en el tablero portuario gaditano.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha recibido ambas solicitudes en el marco del proceso abierto para captar operadores capaces de asumir una concesión de largo recorrido. Y aunque cada firma llega desde trayectorias distintas, el escenario apunta a una pugna empresarial más que significativa para el futuro del tráfico de cruceros en la ciudad.

Ocean Terminals se ha convertido en una de las candidatas naturales a dar el salto hacia la explotación de la nueva terminal. La empresa ya ha tenido presencia en distintos procesos administrativos relacionados con usos portuarios, y su interés por el proyecto encaja con la estrategia de empresas locales que buscan consolidar posiciones en el negocio turístico y de servicios marítimos.

Aunque sus desarrollos y cartera de operaciones son más discretos —y menos públicos— que los de grandes operadores internacionales, Ocean Terminals se ha posicionado como aspirante cuya muestra de interés puede ser señal inequívoca de que esta tercera terminal atrae tanto a capital de fuera a nivel multinacionales y a actores ya algo más tradicionales en el espacio operativo en el que se mueve el puerto de Cádiz.

MDT Port Investments, S.L.: una recién llegada con ambición expansiva

En el otro extremo se encuentra MDT Port Investments, S.L., una sociedad de constitución reciente (2024), con sede en Madrid y con objeto social orientado a servicios portuarios, actividad consignataria y desarrollo de infraestructuras vinculadas al pasaje. A pesar de su juventud, la firma ha irrumpido con fuerza en el mapa portuario nacional: ha solicitado también una concesión para una terminal de pasajeros en el puerto de Motril, con una superficie terrestre y de agua muy considerable.

En Cádiz, su propuesta busca ocupar los lotes 11 y 12 de la parcela Z11 del muelle Reina Sofía, con el objetivo de levantar una terminal privada con usos terciarios y comerciales asociados. Su aparición introduce un perfil distinto en la competencia: capital nuevo, ambición inversora y proyectos simultáneos en varios puertos andaluces.

El eco del viejo contencioso de Málaga

La actualidad del concurso despierta un recuerdo inmediato: una empresa de terminales del puerto de Málaga lleva años intentando consolidar su salto a Cádiz, con un historial que incluye un contencioso legal contra Cádiz Cruise Terminal, la empresa que originalmente gestionaba la primera terminal de cruceros gaditana.

Aquel enfrentamiento jurídico generó un bloqueo administrativo que terminó obligando a la Autoridad Portuaria a asumir directamente la gestión y explotación de la terminal hasta que la Justicia esclareciera el conflicto entre ambas compañías. Es evidente que el negocio de las terminales de cruceros en la costa sur se disputa con una gran intensidad siempre y cuandos los números salgan, que salen en puertos como el de Cádiz, donde ha quedado demostrado que muy mal se tendrían que hacer las cosas para que el Muelle gaditano desaparezca de las rutas de las principales navieras multitudinarias como las de los cruceros premium que llegan aquí atraídos por una ciudad pequeña, con encanto y muy cerca de Sevilla y que, de hecho, para muchos de los que llegan amarran en Cádiz, puerto de Sevilla, algo que está más que superado para la gran mayoría de los agentes del sector.

Aunque esa empresa malagueña no figura, por ahora, entre las que han pedido formalmente participar en la tercera terminal, su interés histórico deja abierta la puerta a futuros movimientos. En el sector nadie la descarta e incluso se calibra la posibilidad de que tenga participación accionarial en alguna de las dos compañías que se han presentado a esta licitación.

Un proyecto crucial para el posicionamiento de Cádiz

La tercera terminal de cruceristas no es un simple edificio, sino una pieza estratégica para que Cádiz aspire a un tráfico más fluido, moderno y competitivo. El muelle Reina Sofía, tradicionalmente asociado a usos logísticos, se asoma ahora a un horizonte turístico que podría reconfigurar la relación puerto-ciudad y captar escalas de mayor volumen.

Mientras Ocean Terminals y MDT Port Investments toman posiciones, el proceso se perfila como un duelo empresarial que marcará el rumbo del mercado de cruceros en la Bahía durante las próximas décadas. Dos aspirantes, un muelle por transformar y una ciudad que mira al mar esperando su próxima gran puerta de entrada.