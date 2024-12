Teófila Martínez: "Me duele el hígado" por culpa del retraso de la puesta en marcha de la electrificación de los muelles

Cádiz/"Un año con altibajos". Así calificaba este 2024 la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, al inicio de una comparecencia ente los medios convocada para hacer balance de este año y una previsión o vaticinio sobre lo que, en teoría y sobre el papel, está por llegar a lo largo del próximo 2025 que se inaugurará dentro de poco más de dos semanas.

Algo descafeinado en cuanto a los tráficos ya que ha sido un año en el que se ha registrado un bajón en los graneles líquidos y que los cruceros van a terminar el año en cifras muy similares a la del año pasado, aunque algo por debajo, por lo que no se ha cumplido el sueño ya expresado hace meses por la propia Martínez de que este 2024 iba a ser un nuevo año de récord en este tipo de tráficos.

Pero lo mismo que la presidenta de la APBC no se mete en el por qué de ese bajonazo en los tráficos de graneles líquidos ya que su marcha no depende de ella ni de su equipo sino que es un movimiento que depende de un mercado y, por supuesto, de la gestión y explotación de una empresa privada que está en todo su derecho a que le vayan un año mejor las cosas y otros años algo menos bien, como ha sido el caso de este año.

A lo que sí le ve Teófila Martínez una cierta explicación y en lo que sí se atreve en hacer una reflexión en voz alta es a lo referente a los cruceros. Menos cruceros que el año pasado, pero sin embargo, más cruceristas. Lo de menos barcos, realmente es tan nimia la diferencia entre un año y otro que, una vez que se alcanza un nivel como el que ha alcanzado ya Cádiz, son muchos factores mecánicos, técnicos, climatológios, estratégicos, etcétera los que llevan a una naviera a cambiar una ruta. Estos cambios en ocasiones favorecen a Cádiz y, en otros, no tanto.

Imagen de archivo de Teófila Martínez mostrando la nueva terminal de contenedores a autoridades de la Junta de Andalucía / Julio González

Pero sin embargo, en el número de pasajeros este 2024 ha terminado siendo de récord total. Pero a pesar de ello, la ex alcaldesa prefiere restarle mérito al puerto ya que aún colean las restricciones del mercado internacional en el que se obligaba a todos los cruceros a no viajar con el 100% del pasaje sino que siempre obligaba a dejar los viajes con un 25% menos o incluso a mitad del aforo. U otra posibilidad, la experiencia y el miedo que el Covid le dejó en el cuerpo a las navieras les ha llevado durante años a dejar cubiertas enteras sin ocupar por si se daba a bordo algún contagio masivo o algún brote epidemiologico. Ahora parece haberse controlado ya la situación, las compañías de cruceros han modificado muchas de sus estructuras y de sus hábitos para afrontar esos miedos y alguna situación de emergencia sin necesidad de dejar cubiertas o cabinas sin cubrir.

Rotundo éxito de Armas Trasmediterránea

Y dejando a un lado lo poquito negativo de este año, una mención especial para el tirón que ha vivido el tráfico rodado con Canarias de la mano de la gran apuesta de Armas Trasmediterránea por el puerto de Cádiz, dejando de lado ya de manera definitiva al puerto de Huelva y centrándose en Cádiz como en la única puerta de la península con Islas Afortunadas. Y eso sin dejar de lado el aumento registrado en el número de pasajeros que optan por esta naviera para hacer el recorrido entre Cádiz y las ínsulas, con la posibilidad de hacerlo con precios muy ajustados, con el coche a bordo y casi como si fuera a bordo de un crucero. De hecho la naviera se ha visto forzada a fletar un buque más para poder hacer respuesta a tanta demanda que se ha originado a lo largo de este 2024.

El puerto de Cádiz aguarda con ansiedad el traslado de los contenedores a la nueva terminal de Concasa / Jesús Marín

Cabezuela, a tope

Y una noticia que, por un lado, puede ser buena y, por otro, no tan buena. Cabezuela está ya a tope. No cabe ni un alfiler. Dragados Off Shore se ha quedado ya con el poquito suelo que quedaba libre para afrontar el volumen de trabajo que la citada empresa tiene ya comprometido hasta, al menos 2030. De manera que se le hadado prioridad a Dragados a que está más que probado que una ampliación de su concesión se traducirá de inmediato en creación de riqueza y empleo para la Bahía.

El lado oscuro de esta noticia es que la APBC se ha visto forzada ya a decir a varias empresas que no tienen sitio para instalarse, a que La Cabezuela ha quedado colmatada y Lógica sigue en el aire al igual que cualquier otro posible terreno que se pudiera convertir en el plan B perfecto para la dársena puertorrealeña que más pronto que tarde se ha quedado pequeña y que no tiene demasiados posibilidades de expandirse.

Teófila Martínez no pudo resistirse a descatar la gran actividad industrial que se vive a día de hoy en suelo portuario, con especial mención a Dragados Off Shore y, cómo no, a la actividad de la reparación de cruceros de Navantia que vive a día de hoy uno de sus mejores momentos y que se ha llegado a verse incluso forzada a desviar algunos trabajos a la factoría de Navantia en Puerto Real ante la falta de espacio en Cádiz.

La intención de la Autoridad Portuaria es renovar todos los bolardos del puerto de Cádiz de manera gradual, excepto a los instalados ya en la nueva terminal de contenedores que están aún sin estrenar / Julio González

Misiones en busca de clientes

La ex alcaldesa aclaró que en las múltiples misiones comerciales que llevan a cabo a lo largo del año prefieren llevar ya bajo el brazo una relación de infraestructuras que son ya una realidad a falta de un piquito, pero que aún no se atreven a hablar ni de Lógica ni de un posible suelo en el Trocadero, ya que, según ella "eso sería crear una certidumbre que no podemos ni debemos dar a posibles clientes".

Y, sin dejar de lado La Cabezuela, la joya de la corona, mencionó el jugo que se le está sacando a la rampa roro de la que se dispone allí para favoreer el traslado de grandes piezas de Airbus, muchas de ellas en dirección a Toulouse, en Francia.

Mirando un poco atrás, justo a la rueda de prensa de balance que hizo de 2023 y de la previsión para este 2024 que ahora acaba, Teófila Martínez recordó a los presentes que ya dijo en aquel momento que este año iba a caracterizarse por vivirse con un cierto estrés con un crecimiento vivo y exponencial, "pero ahora llega ya el momento de estabilizarse y dar la bienvenida a nuevas infraestructuras como va a ser el tren o la nueva terminal de contenedores"

En cuanto a la promoción del puerto de la Bahía de Cádiz, la presidenta de la APBC destacó el hecho de que Cádiz ha acudido a más de una veintena de foros, "a los que ya acudimos con más seguridad y con una presencia más destacada y con proyectos y retos de futuro que ya sí tenemos garantizados".

"Nos topamos con una Administración que sigue siendo muy lenta y que nos obliga aún a pedir muchos permisos y vistos buenos"

Foros, ferias y reuniones internacionales, algunos de carácter más comercial o profesional y otros muchos para "formarnos y aprender viendo qué pasa en el mundo. Este mundo de la logística está cambiando mucho y de manera muy veloz. Y nos topamos con una Administración que sigue siendo muy lenta y que nos obliga aún a pedir muchos permisos y vistos buenos, por lo que, a veces, no es imposible ir a la misma velocidad que el mundo".

Visita a la vecina Marruecos

Y hablando de misiones comerciales, la ex alcaldesa de Cádiz tenía aún muy reciente en la mente la última misión de la APBC en Marruecos, y más concretamente a Tánger o Casablanca. Así, Teófila Martínez dejó caer que posiblemente en el primer trimestre de 2025 podría dar alguna buena noticia, "pero no puedo adelantar nada porque mucho depende de las instituciones públicas, sobre todo las marroquíes y éste es un camino que hay que tomar sí o sí sin alaracas ni anuncios que ahora mismo no puedan ser contrastables".

Es más que evidente que este avance callado podría girar en torno de la recuperación de algún tráfico regular con Marruecos, algo que perdió Cádiz hace ya más de 20 años.

Inversiones comprometidas para 2025

En el capítulo de inversiones, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, según palabras de Teófila Martínez, tiene previsto invertir el próximo año la cifra récord de 68 millones de euros, según ha adelantado la presidenta, Teófila Martínez, en una rueda de prensa de balance del ejercicio.

La segunda fase de la Nueva Terminal de Contenedores concentra, como ha comentado la presidenta, gran parte del esfuerzo inversor del organismo portuario, que tiene previsto certificar en 2024 casi 35 millones de euros solo de esta obra, cuya inversión total asciende a 58 millones de euros.

“Para un organismo que genera unos recursos anuales medios de alrededor de 11 millones de euros, hablar de una inversión anual presupuestada de 49,7 millones de euros en 2024 y de 68 millones en 2025 es un esfuerzo que hay que valorar”, ha explicado la presidenta.

2024 terminará con algunos cruceros menos que 2023 aunque registrará una cifra récord en cuanto a número de cruceristas / Lourdes de Vicente

En este sentido, ha explicado que el vial de acceso a la Nueva Terminal de Contenedores, los accesos ferroviarios a la misma, la sostenibilidad, la mejora de los muelles antiguos, mantenimiento y digitalización se llevan también importantes partidas tanto este año como el próximo.

En concreto, Teófila Martínez ha destacado los 5 millones de euros comprometidos en el presupuesto de 2025 para actuaciones puerto ciudad, no sólo en Cádiz, sino también en El Puerto y Puerto Real; 4 millones de euros en sostenibilidad ambiental; 1,8 millones en mantenimiento; 23 millones en la segunda fase de la Nueva Terminal de Contenedores y 22 en el acceso carretero y 6,4 millones en el ferroviario.

“Para poder invertir estas cantidades, hay detrás un importantísimo trabajo de muchas personas, de dentro de la APBC y también de fuera, de empresas, concesionarios, etc. A todos quiero agradecer su trabajo y esfuerzo e implicación”, ha afirmado la presidenta.

De cara a 2025, Teófila Martínez ha indicado que la Autoridad Portuaria dará el impulso definitivo a todos estos grandes proyectos y que seguirá, al igual que en este año, promocionando las instalaciones y servicios del puerto.

Sobre esos grandes proyectos, enumeró el túnel, el ferrocarril, tanto el de la terminal de contenedores como el de La Cabezuela o la licitación y las primeras obras relacionadsa con la interacción puerto-ciudad, no sólo en Cádiz sino también en Puerto Real y El Puerto de Santa María.

Y ya más a modo de resumen, Teófila Martínez habló del dragado del Guadalete, de la nueva piscifactoría de El Puerto, del traslado del pecio Delta, que fue todo un éxito por parte del Centro de Arqueología Subacuática (CAS), así como de los ténicos e ingenieros del puerto, sin dejar de lado las exposiciones que han tenido como soporte la verja del muelle o la celebración de jornadas de puertas abiertas que quedaron estancadas por culpa del coronavirus, o la inauguración del mural de Okuda San Miguel que ha mejorado tanto la imagen del puerto o el traslado del mástil masana del buque escuela Juan Sebastián Elcano hasta la Punta de San Felipe donde quedará para siempre plantado y que se convertirá con el tiempo en todo un emblema del puerto de Cádiz y en un punto de veneración para todos los gaditanos que se sienten muy unidos con este barco.

Ya, a modo de respuesta a las palabras utilizadas por el PSOE para hablar del protocolo que rodea a la integración puerto-ciudad, Teófila Martínez les recordó sin aclarar su destinatario, que los protocolos se suelen firmar entre distintas instituciones y que siempre se suele hablar de un desarrollo posterior de convenios ejecutivos y ahí, en ese momento, es cuando realmente se habla de recursos e inveriones o de cuánto dinero se dedicará a cada cosa.

Compromiso con la sostenibilidad

Y ya puestos a hacer balance, Teófila Martínez no quiso dejar de lado algo que, según ella, ha pasado muy desapercibido para los distintos medios. Se refería al hormigón que se ha utilizado para la construcción de los cajones de la nueva fase de la terminal de contenedores por valor de 23 millones de euros. Se trata, según la presidenta de la APBC de hormigón ecológico que reduce en un 50% las emisiones contaminantes en el aire durante su proceso de fabricación: "Hasta de esos detalles nos cuidamos", sentenció Teófila Martínez.

Ya en el capitulo de la sostenibilidad confesó que ya le duele "el hígado" por culpa del retraso de la puesta en marcha de la electrificación de los muelles, al menos de un muelle o, al menos, con un enchufe para un único crucero. "Pero son temas ajenos a la APBC. Nosotros damos la información que se nos da". Así destacó que se habló de octubre para el sistema OPS pero que realmente las máquinas para enganchar a la luz a los cruceros llegaron hace dos días, como quien dice, y no en octubre, pero "esperamos que en los primeros meses de 2025 se pueda estar ofreciendo ese servicio, aunque realmente hasta ahora msmo, ningun barco nos ha requerido este tipo de servicio, de manera que ninguna naviera ha dejado de venir a Cádiz por el hecho de no tener aún un enchufe al que enchufar su crucero".

De momento, sin el hotel de cinco estrellas

Y un punto negativo. La renuncia del promotor del hotel de Puerto América que, cansado de esperar la autorización que tenía que firmar el Consejo de Ministros optó por tirar el proyecto a la basura. "Pero esto no nos ha desanimado, sino todo lo contrario. Hemos vuelto a convocar otro concurso y hemos detectado mucho interés, pero no podemos decir mucho más porque el período para la entrega de propuestas no ha vencido, de manera que pronto se podrá dar a conocer el nombre de la empresa que podría quedarse con el futuro hotel de la Punta de San Felipe, una construcción que podría convertirse en todo un emblema de esta intetración puerto-ciudad.

Otro apunte negativo. Lo ocurrido, tal y como publicó en exclusiva este periódico, con los dos bolardos del muelle comercial que fueron arrancados por sendos cruceros dada la falta de mantenimiento adecuado y de la antiguedad de muchas de las estructuras del Muelle de Cádiz. En este aspecto, Teófila Martínez aseguro que se terminará por renovar todos los bolardos pero que no se podrá ni es lógico hacerlos todo a la vez porque esta decisión podría influir en la llegada de los cruceros o del resto de buques que dan movimiento y vida al puerto de Cádiz.

Una terminal que aún no ha producido nada

Y, con un gesto serio, la ex alcaldesa de Cádiz se mostró contundente cuando abordó el tema de la puesta en funcionamiento de la nueva terminal, ya que aquí "la gran perjudicada es la Autoridad Portuaria y las empresas que trabajan en suelo portuario. Algunos se han llegado a acostumbrarse, incluso, a tener ahí una terminal de contenedores de ciento y pico de millones sin producir nada de nada. Y no estoy dispuesta a que esto siga pasando. Realmente no tiene sentido".

Ahí fue donde confesó que ya hay empresas que están mostrando su interés por instalarse en el suelo que quede libre una vez que los contenedores pasen a la nueva terminal de Concasa. Y ya no podemos permitirnos más retrasos", exclamó con firmeza Teófila Martínez. "Si fuera por nosotos pelearemos porque todo pase en su tiempo pero estamos siempre con las carnes abiertas viendo qué puede fallar mañana, pero necesitamos que nada se pare para afrontar nuevos y vitales proyectos para el puerto de Cádiz".